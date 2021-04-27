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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Ukrayna, Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu 'istenmeyen kişi' ilan etti

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Ukrayna, Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu 'istenmeyen kişi' ilan etti

Ukrayna, Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadığını belirterek cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu sınır dışı edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın hareketinin Ukrayna'ya karşı yürütülen kampanyanın bir devamı olarak görüldüğü belirtildi.

Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararının kınandığı açıklamada, buna cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, Rus Konsolos'un Ukrayna'yı 30 Nisan'a kadar terk etmesi gerektiği kaydedildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Nisan'da Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'a 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesini kınayarak Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin bir kıdemli diplomatının 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.

Rusya da dün, 19 Nisan’da bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmek suretiyle Ukrayna tarafının "dostça olmayan" eylemleriyle bağlantılı olarak, mütekabiliyet gereği Ukraynalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirmişti.

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