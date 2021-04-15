ABD 'Rusya yaptırımları'nı açıkladı! Rusya'nın yanıtı sert oldu

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.



Biden yönetiminden yapılan açıklamada, başkanlık seçimlerini etkileme ve siber saldırı girişimi gerekçesiyle Rusya'ya çeşitli yaptırımların da uygulanacağı belirtildi.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de "SolarWinds" adlı yazılıma ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD’li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin’e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor. ABD'li yetkililer, daha önce "görünen" ve "görünmeyen" karşı eylemlerden oluşacak yaptırımlarla gelecekte benzeri girişimlerin önüne geçilmesi için Rusya’ya net bir mesaj verileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Biden konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın ABD veya başka ülkelerdeki seçimlere müdahale çabası ve siber saldırı faaliyetleri ABD için sıra dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturuyor.'

RUSYA'DAN İLK YANIT

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü karar sonrası yaptığı açıklamada 'Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters' dedi.

Açıklamada Putin'in daha önce Biden ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme isteğini dile getirdiği vurgulandı ve 'Ancak Washington'un bu adımı tam ters istikamette ilerlemek istediklerini gözler önüne seriyor' denildi.

Açıklamada bu tip 'düşmanca adımlar'ın iki ülke arasındaki ilişkileri bozacağı vurgulandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Kararın ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 'Büyükelçi ile yapılacak olan görüşme bir hayli sert olacak' ifadesi yer aldı.

BIDEN CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Biden bu iddiaları ABC canlı yayınında dile getirmiş ve 'bunun bir bedeli olacak' demişti.

'Nasıl bir adım atacaksınız' sorusu ile karşılaşan Biden, 'Kısa sürede göreceksiniz' demişti.

PESKOV BU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Peskov açıklamasında “Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” ifadelerine yer vermişti.

ABD geçen ay muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle Rusya’nın bazı üst ve orta düzey bürokratları ile devlet kuruluşlarına yaptırım kararı açıklamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara