Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan 'vur' emri

#RUSYA#Şoygu#Ukrayna
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygudan vur emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Ukrayna'dan gelecek saldırıları önlemek ve Batı'dan gelen silahları imha etmek için birliklerine 'vur' talimatı verdi. The New York Times gazetesi Rusya'nın bundan sonraki dönemde daha agresif bir tutum izleyeceğini öne sürerken, Rusya'nın öncelikli hedefinin Batı'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlar olacağı düşünülüyor.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 5. ayında devam ediyor. Rus birlikleri özellikle Donbas bölgesinde saldırılarını artırırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞOYGU TALİMATI VERDİ

Şoygu'nun Rus birliklerinin savaşta kaydettiği ilerlemeyi gözden geçirmek için yaptığı ziyarete merkez birliklerinin komutanları da eşlik etti. Şoygu ziyareti sırasında Ukrayna kuvvetlerinin Donbas bölgesine herhangi bir saldırı başlatma olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli talimatları verdi.

Gözden Kaçmasın

Canlı yayında açık açık tehdit etti... Savaşın yeni adresini açıkladıCanlı yayında açık açık tehdit etti... Savaşın yeni adresini açıkladı!Haberi görüntüle

Rus Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Şoygu'nun 'vur' emri verdiği doğrulandı ve "Savunma bakanlığı, Kiev rejiminin Donbas ve diğer bölgelerdeki sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine saldırı başlatma olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli talimatları verdi." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

VUR EMRİNİN HEDEFİ BATI SİLAHLARI MI?

ABD Başkanı Joe Biden son olarak yaklaşık bir ay önce ABD’nin Ukrayna’ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah yardımının artırılması nedeni ile Rusya'nın öncelikli hedefinin Batı silahları olduğu konuşuluyor. Batı medyasında bugün yer alan haberlere göre Şoygu birliklerine saldırılarında uzun menzilli füze ve topçu silahlarını imha etmeye öncelik vermelerini emretti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygudan vur emri

UKRAYNA: RUSYA YÜZDE 70 SİVİL ALANLARI VURUYOR

Rusya Ukrayna'yı sivil altyapıya saldırı yapmakla suçlarken, Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk Rus füze saldırılarının sadece yüzde 30'unun askeri altyapıyı hedef aldığını ve çoğunlukla sivil yerleşim yerlerini vurduklarını belirtti.

RUSYA DAHA AGRESİF BİR AŞAMAYA GEÇİYOR

The New York Times, Rusya'nın ilerleyen savaşta daha agresif bir aşamaya girebileceğini öne sürdü. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ndeki uzmanlar, yeni kararın Rus birliklerinin operasyonel duraklamalarından çıkması için alındığını iddia ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin,  bu ayın başında yaptığı bir açıklamada gerilimin tırmanacağının sinyalini vererek "Herkes bilmeli ki, genel olarak, henüz ciddi bir şeye başlamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygudan vur emri

İNGİLTERE'DEN ÇARPICI İDDİA

Haberin Devamı

Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Luhansk bölgesindeki çatışmalarda etkin olduğu belirtildi. Açıklamada, özellikle Lısıçansk ve Popasna'nın ele geçirilmesinde merkezi rol oynadığı belirtilen Wagner grubunun, çatışmalarda ağır kayıplar verdiği de kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre bu nedenle Rus güvenlik şirketi eleman alımında standartlarını düşürdü, sınırlı eğitim verilmiş mahkumları ya da kara listeye alınmış kişileri de cepheye sürdü. 

Gözden Kaçmasın

Avrupa kıyameti yaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, okullar kapandıAvrupa kıyameti yaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, okullar kapandı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Dünya Sağlık Örgütü Ganada Marburg salgını ilan ettiDünya Sağlık Örgütü Gana'da Marburg salgını ilan ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Şoygu#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

Dünyanın izlediği maçların Türk hakemi: Esin Kıratlı

#Esin Kıratlı