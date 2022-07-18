Avrupa kıyameti yaşıyor: Ölü sayısı bini geçti, okullar kapandı!

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Bu yıl mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden ve Avrupa'yı adeta kavuran sıcak hava dalgası nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN SICAK GÜNÜNÜ YAŞIYOR

İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının güneydoğuda Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilmesi söz konusu.



LONDRA DÜNYA GENELİNDE EN SICAK NOKTALARDAN BİRİSİ OLACAK

İngiltere'de tarihin en yüksek sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. Sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.

Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Londra'nın bugün dünya genelinde en sıcak noktalardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öyle ki sıcaklıklar Batı Sahara ve Karayip ülkelerinin dahi üzerinde seyredecek.

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Ülkede sıcak hava dalgasının Salı günü de etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.



OLAĞANÜSTÜ HAL... OKULLARIN HİÇ AÇILMAMASI SÖZ KONUSU

Aşırı sıcaklar nedeni ile tarihi boyunca ilk kez kırmızı alarma veren İngiltere'de okulların erken kapanması, kimi okulların hiç açılmaması söz konusu.

Ulusal Demiryolları Şebekesi de vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri çağrısında bulundu. Ülkede eriyen yollar nedeniyle ulaşım durma noktasına gelebilir.



İngiliz gazetelerinin bugünkü tek gündemi Avrupa'yı saran sıcak hava dalgası

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, ulusal olağanüstü hal durumu olarak nitelendiriliyor.

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Doktor muayenehaneleri ve özel sağlık merkezleri de kapanma kararı alırken sağlık görevlileri insanları ciddi sağlık risklerinden kaçınmak için dikkatli olmaya çağırdı.

FRANSA REKORA HAZIRLANIYOR

Bir yandan ülkeyi saran bunaltıcı hava bir yandan da orman yangınları ile mücadele eden Fransa bu hafta sıcak hava dalgasının zirvesine hazırlanıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi geçmesi bekleniyor.



İtfaiye yetkilileri, Gironde'de salı gününden beri devam eden yangınların, şiddetli rüzgarlar nedeniyle 13.000 hektar alanı tahrip ettiğini ve 16.200 tatilciyi tahliye etmeye zorladığını açıkladı. Gironde dahil olmak üzere Fransa'daki 15 bölgenin itfaiyesi alarm durumuna geçti.

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Fransa'dan hava tahmincisi Francois Gourand AFP'ye yaptığı açıklamada "Güneybatıdaki bazı bölgelerde bir sıcaklık kıyameti yaşanacak" dedi.



PORTEKİZ 47 DERECEYİ GÖRDÜ

Portekiz'de Temmuz ayı rekoru olan 47 dereceyi gördükten sonra, sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşansa da neredeyse tüm ülke orman yangınları için yüksek alarmda kaldı. Yangınlar nedeni ile 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

İspanya'da yetkililer, güneyden kuzeybatıdaki Galiçya'ya kadar ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 20 orman yangınının hala kontrol altına alınamadığını ve alevlerin yaklaşık 4.500 hektarlık alanı yok ettiğini bildirdi.



Avrupa'da son yedi gün içinde NASA tarafından izlenen orman yangınları

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ÖLÜ SAYISI 1027

Fransa gibi orman yangınları ile mücadele eden diğer iki Avrupa ülkesi İspanya ve Portekiz'de şimdiye kadar 1027 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeni ile ölü sayısının artmasından endişe eden sağlık yetkilileri insanların zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamasını istedi.

Bilim insanları son birkaç gün içinde kaydedilen yüzlerce ölümü iklim değişikliğine bağlı yükselen sıcaklıklara bağladılar ve 'sessiz katil' olarak adlandırdıkları sıcak hava dalgasının savunmasız insanları vurmaya devam edeceğini belirttiler.

DİĞER ÜLKELERİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Fransa, Portekiz, Yunanistan ve Hırvatistan'da orman yangınları devam ederken meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının gelecek hafta da devam edeceğini, Almanya ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına alacağını duyurdu.