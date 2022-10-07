Rusya savaşında son durum… Tekneyle tehlikeli yolculuk… Savaşa gitmek istemeyen iki Rus’un yaptığı dünyayı şaşkına çevirdi!

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Ruslar, özellikle askerlik çağındaki erkekler, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini desteklemek için seferberlik ilan etmesinden bu yana ülke dışına akın ediyor.

Hatta Kafkasya, Moğolistan ve Sibirya'daki daha yoksul kırsal topluluklar ve etnik azınlıklar arasında zorunlu askerliğin çok daha geniş ve şiddetli bir şekilde uygulandığına dair raporlar var. TEHLİKELİ KAÇIŞ PLANI!

Ülke dışına kaçan Ruslar genellikle komşu ülkeleri tercih ederken iki Rus’un atıldığı macera ise oldukça zorlu ve tehlikeliydi.

Bu iki Rus’un Bering Denizi'ni tekneyle aşarak Alaska'ya geçtikleri açıklandı.

Bölgeden gelen haberlere göre, iki Rus, Ukrayna'da savaşmak için zorunlu askerlikten kaçınmak için Bering Boğazı'nı tekneyle geçti ve bölgeden gelen raporlara göre sığınma talebinde bulundukları uzak bir Alaska adasına indi.

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İkili, bu hafta başlarında Sibirya'nın Chukotka yarımadasına 74 kilometre uzaklıktaki St. Lawrence Adası'nda yaklaşık 600 kişilik bir yerleşim yeri olan Gambell yakınlarında, salı günü, küçük teknelerini karaya çıkardı. 555 KİLOMETRE YOL YAPTILAR

Kasaba memuru Curtis Silook, Alaska'nın Haber Kaynağı web sitesine, adamların deniz yoluyla yaklaşık 555 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın Egvekinot kasabasından yola çıktıklarını söylediklerini anlattı.

Bölge sakinlerinden biri ise verdiği demeçte adamlardan birinin Avrupalı ​​görünüşlü olduğunu ve İngilizce konuştuğunu, diğerinin ise Sibirya Yupik etnik kökenine sahip olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü ise konula ilgilki şu açıklamayı yaptı:

“Bireyler, bir tarama ve inceleme sürecini içeren inceleme için Anchorage'a nakledildi ve ardından Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında geçerli ABD göçmenlik yasalarına uygun olarak işlendi.” "SÜREKLİ BİR GEÇİŞ BEKLEMİYORUZ"

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Alaska valisi Mik Dunleavy de “Rusya'dan bir tekneyle gelen ve Gambell'de gözaltına sadece bu iki kişi. Sürekli bir birey akışı veya bir birey filosu beklemiyoruz. Bunun olacağına dair bir işaretimiz yok, bu yüzden bu bir kerelik olabilir.” dedi.

Alaska'dan Cumhuriyetçi senatör Dan Sullivan, ABD Gümrük ve Sınır Korumasının (CBP) iki Rus'un ABD'de kalmasına izin verilip verilmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Sullivan, CBP'yi 'daha fazla Rus'un Alaska'daki Bering Boğazı topluluklarına kaçması durumunda Sahil Güvenlik ile birlikte bir plan hazırlamaya' teşvik ettiğini söyledi.

RUSYA: DURUMDAN HABERDARIZ

Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski’nin sözcüsü Karina Borger, Associated Press'e “Rus vatandaşları, zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmak için Rusya'nın doğu kıyısındaki kıyı topluluklarından birinden kaçtıklarını bildirdi” dedi.

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Rusya'nın Washington büyükelçiliğinden bir sözcü, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada davadan haberdar olduklarını ve iki adamla yakında bir telefon görüşmesi yapmayı planladıklarını söyledi.

Birçok Gambell sakini etnik olarak Sibirya Yupik kıyı topluluklarına diğer Alaskalılardan daha yakındır.

Ancak boğazın tehlikeli denizlerinde bu tür geçişler son on yıllarda çok nadir gerçekleşti. GEÇİŞLER BİR DÖNEM YASAKLANDI

1948'de FBI direktörü J Edgar Hoover, bu ziyaretçilerin bazılarının Sovyet casusları olduğundan şüphelenerek geleneksel toplulukların geçişlerini durdurma emri vermişti.

Bu yasak ‘Buz Perdesi’ olarak anıldı.

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Soğuk savaştan sonra geçişler yeniden başladı ancak daha sonra Gambell'den Sibirya kıyılarına dönerken bir baba ve oğul boğulduğunda geçişler, bu sefer de Rus yetkililer tarafından yasaklandı.