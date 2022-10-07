Sosyal medyayı çalkalayan görüntü… Binlerce insanın güzü önünde… Evlilik teklifi etti, tokat yedi!

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Hafta sonu Toronto Blue Jays ve Boston Red Sox arasında oynanan Major League Beyzbol maçında yapılan halka açık bir evlilik teklifi, seyircilerin şok olmuş bir şekilde izlediği, film sahnesi gibi anlara sahne oldu.

48 saatten kısa bir sürede 200.000'den fazla görüntülenen viral bir videoda, seyircilerin arasındaki bir taraftarın kız arkadaşı, oyun ortasında merdivenlerden stadyumdaki koltuğuna yürürken görülüyor.

İNANILMAZ ANLARI BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Sonrasında adam kız arkadaşını durduruyor. Ve her şey o andan sonra başlıyor…

Adam daha sonra kafası karışmış kız arkadaşını kendine doğru çekti ve önünde diz diz çökmeye başladı.

Ona “Seni seviyorum” dediği andaysa genç kadın, şaşkınlıkla elini ağzına götürdü.

Seyirciler arasındaki meraklı gözler ise çoktan onları izlemeye başlamıştı ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlayan herkes cep telefonlarını çıkarıp bu anları kayda almaya başladı.

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Teklifin sorunsuz olacağını varsayarak, oyunun resmi kamera ekibi de büyük ekranlarda paylaşmak için bu anı videoya çekmeye başladı. KUTUDAN ÇIKANI GÖRÜNCE...

Adam daha sonra merdivenlerde diz çöktü ve kot pantolonunun cebinden siyah bir kutu çıkardı. Kız arkadaşı ise büyük bir merakla kutuyu açınca gördüklerine inanamadı.

Kutunun içinde lolipop şeklinde, yani şekerden yapılmış bir oyuncak yüzük vardı. Herkes merakla olacakları izlerken genç kadın bir anda sevgilisinin yüzüne çok sert bir tokat attığında ortalık bir anda buz kesti.

Bununla da yetinmeyen kadın adama elindeki içecek bardağını fırlattı ve “Senin derdin ne” diye bağırdı.

Teklifin gerçek mi yoksa şaka mı olduğu henüz ortaya çıkarılmamışken, sosyal medya kullanıcıları videonun önemli bir özelliğine dikkat çekti.

Adamın, ilk şakası ve sürprizinden sonra, sol cebinde başka, daha küçük bir kutu olduğu göz önüne alındığında, 'gerçek' bir yüzükle evlenme teklif etme niyetinde olduğuna inanılıyor. SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Teklif videosu, sosyal medyada izleyicileri ikiye böldü.

Kimileri bunun masum bir şaka olduğuna ve kadının verdiği tepkinin aşırı olduğuna dikkat çekerken, adamın gerçek bir yüzükle de teklif yapacağına inandıklarını söylediler.

Ancak sayısız sosyal medya kullanıcısı da bir ilişki için ‘alarm verecek bir işaret’ olduğunu, halka açık bir evlilik teklifinde yapılan bu şakanın haksız olduğunu savundu.

Birçok kişi, bu hareketin, çiftin evliliğinin nasıl olacağı konusunda da sinyaller verdiğine dikkat çekti.