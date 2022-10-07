Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Biden’dan dünyayı dehşete düşüren sözler… ‘Kıyamet’ ilk kez bu kadar yakın!

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New York'ta Demokrat Parti'nin bağış toplama gecesinde konuşan ABD Başkanı Biden dünyaya yönelik uyarısını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidine yönelik olarak yaptı.

KIYAMET UYARISI YAPTI

Joe Biden, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

1962'deki 'Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en açık sözlü açıklamalarını New York'taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.

Biden “Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.

"MOSKOVA'NIN HAZIRLIĞI YOK" DEMİŞLERDİ

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Öte yandan Beyaz Saray, Moskova'nın nükleer bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu.

Ancak Biden, Ukrayna ordusu sahada Rus güçlere karşı yeni kazanımlar elde ederken, Putin'in buna nasıl bir cevap vereceğini dikkatle izlediklerini söyledi.

Putin'in taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanmaktan bahsederken "şaka yapmadığını" çünkü ordusunun "dikkat çekici bir şekilde düşük performans" gösterdiğini belirten Biden, "Taktik bir nükleer silahı kullanma ve bunu savaşla sonuçlandırmama yeteneği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

"PUTİN'E KARŞI BİR ÇIKIŞ YOLU ARIYORUZ"

Biden, Putin'e karşı bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını da ekledi.

Putin ve yetkilileri, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ve şubat ayında başlatılan Rus işgaline direnmesine yardımcı olmak için Rusya'nın nükleer cephaneliğini kullanmakla defalarca tehdit ettiler.

ABD, NATO ve AB’nin en büyük korkularından biri, Ukrayna'nın karşı saldırısını durdurmak için kısa menzilli bir “taktik” nükleer silah kullanabilmesi ve Kiev'i müzakereye ve topraktan vazgeçmeye zorlaması. YENİ YARDIM PAKETİ AÇIKLANDI

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ABD Savunma Bakanlığı salı günü Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Moskova da bunun üzerine ilave askeri yardım gönderme kararının “Rusya ile Batı arasında doğrudan çatışma tehlikesini” artıracağı uyarısında bulundu.