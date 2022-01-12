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Son dakika:Rusya-NATO görüşmesi başladı! Dikkat çeken kareler...

#RUSYA#NATO#ABD
Son dakika:Rusya-NATO görüşmesi başladı Dikkat çeken kareler...

Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Rusya-NATO görüşmesi başladı. Toplantıya Rusya ve NATO'dan üst düzey yetkililer dışında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da katılıyor. Ajanslara düşen ilk fotoğraflarda yetkililerin gergin oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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NATO ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili büyük görüş ayrılıklarının gölgesinde bir diyalog köprüsü kurmak için bugün Brüksel'de bir araya geldiler. Toplantıya Rusya ve NATO'dan üst düzey yetkililer dışında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da katılıyor. 

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AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILACAK

Görüşmeler, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olabileceğine inandığı hazırlıkları önlemeye yönelik başlattığı bir dizi toplantıdan sonuncusu. Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığan Moskova bir saldırı planladığını reddediyor ama Ukrayna ve Gürcistan'daki askeri harekat geçmişi NATO'yu endişelendiriyor. Toplantıda Rusya'nın ABD ve NATO'dan talepleri ve Avrupa'nın güvenliği masaya yatırılacak

Son dakika:Rusya-NATO görüşmesi başladı Dikkat çeken kareler...

TOPLANTI ÖNCESİ GERGİN POZLAR

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Brüksel'de başlayan toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ve Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, NATO-Rusya Konseyi huzurunda medyaya poz verdi. Ancak toplantıdaki gerilim fotoğraflara da yansıdı.

Son dakika:Rusya-NATO görüşmesi başladı Dikkat çeken kareler...


TOPLANTI TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

İki yıldan uzun süredir türünün ilk örneği olan toplantının yaklaşık üç saat sürmesi bekleniyor.

NATO-Rusya Konseyi yirmi yıl önce kurulmuştu, ancak Rusya 2014'te Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiğinde toplantılar durduruldu.

BİR KRİTİK TOPLANTI DA YARIN VİYANA'DA

Brüksel'deki toplantıdan sonra yarın da Viyana'da AGİT Daimi Konseyi Toplantısı'nda bu konular ele alınacak.

Son dakika:Rusya-NATO görüşmesi başladı Dikkat çeken kareler...

İLK GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Rusya ABD ve Avrupa'dan yetkililer geçtiğimiz günlerde Cenevre’de bir araya gelmişlerdi GÖrüşmede bir ilerleme sağlanabilmiş değil, ancak Rusya müzakerelere devam edilmesine ilişkin karar alınmasını dahi şu an için pozitif bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.

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