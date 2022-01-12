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Putin bunu hesap etmemişti! İşgal planı suya düştü...

#Putin#RUSYA#İşgal
Putin bunu hesap etmemişti İşgal planı suya düştü...

ABD'li yetkililer Rusya'da mevsim normallerine göre ılıman geçen kışın Putin'in işgal planlarını suya düşürdüğünü iddia etti. Yetkililer ayrıca ABD Başkanı Biden'ın meteorologlardan bir ekip kurduğunu, ve bölgeyi yakından takip ettiğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına 100.000'den fazla asker ve ağır teçhizat yığmasıyla başlayan gerilim günlerdir devam ediyor. Rusya her ne kadar bir operasyon planları olmadığını iddia edip yığınağın güvenlik amacı ile yapıldığını söylese de tehlikeli hamle ABD ve Avrupa'da işgal hazırlığı olarak görüldü.

OCAK AYINDA İŞGAL BEKLENİYORDU...

Askeri analistler, Rusya'nın, ağır araç ve teçhizatın soğuk kış şartlarında ve buzda daha kolay hareket ettiğine dikkat çekerek olası işgalin Ocak ayında olabileceğini açıklamıştı. NATO ve Ukrayna da hazırlıklarını bu tarihe göre yapıyordu ancak yeni bir gelişme Rusya'nın planlarını bozmuşa benziyor...

Putin bunu hesap etmemişti İşgal planı suya düştü...

ABD'Lİ YETKİLİLER: ILIMAN HAVA İŞGAL PLANINI SUYA DÜŞÜRDÜ

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Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer mevsim şartlarına göre daha ılıman havanın Ocak ayında yapılabilecek bir işgal olasılığını düşürdüğünü iddia etti. Yapılan açıklamaya göre kışın alışılmadık derecede sıcak başlangıcı Kremlin'i en azından Şubat ayına kadar bir kara işgalinde geriye çekecek.

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BİDEN METEOROLOGLARDAN EKİP KURDU

ABD'li bir yetkili New York Times'a verdiği demeçte, ABD yönetimi olası bir saldırı için Ukrayna'daki hava durumuna yakından bakmak için bir meteorolog ekibi görevlendirdiğini söyledi.

Joe Biden, meteorologlara, ılıman kışın Vladimir Putin'in planlarını bozması sonrası olası bir Rus işgalini tahmin etmeleri talimatını verdi.

CEPHE HATTI BATAKLIK HALİNDE

Birkaç gün önce sınır hattını ziyaret eden muhabirler cephe hattına yakın geniş alanların hala hâlâ çamurlu bir bataklık olarak göründüğünü ilettiler.

Raporlar, üst düzey ABD'li ve Rus diplomatların Pazartesi günü Cenevre'de merakla beklenen görüşmeleri gerçekleştirmesi üzerine su yüzüne çıktı.

Putin bunu hesap etmemişti İşgal planı suya düştü...

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ

Rusya ve ABD arasında Avrupa'nın güvenliğinin konuşulduğu Cenevre görüşmeleri 10 Ocak'ta başladı. ABD'nin Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya katılmasını engelleme fikrini tartışmayı reddetmesiyle müzakereler çıkmaza girdi. Rusya'nın baş müzakerecisi pek iyimser değil ama görüşmeleri “umutsuz değil” olarak nitelendirdi.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın müzakerelerin herhangi bir sonucu için belirli bir zaman çizelgesi olmadığını, ancak Moskova'nın Washington'un müzakerelere ayak uydurmasını izlemeye hazır olmadığını vurguladı.

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