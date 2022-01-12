İdam mahkumlarından şoke eden istek: Bizi kurşuna dizin

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Dünyada idam cezasının uygulanmasına devam eden hatta geçtiğimiz aylarda koronavirüs hastası bir mahkumun infazını bile gerçekleştirerek büyük tepki toplayan ABD'de idam cezası bir kez daha gündemde. Ancak bu kez manşetlere taşınan durum bir hayli sıra dışı ve bizzat idam mahkumlarının kendileri tarafından ortaya atılmış durumda.

Oklahoma eyaletinde idam edilmeyi bekleyen iki mahkum infazlarının zehirli iğne yoluyla gerçekleştirilmesini istemedikleri belirten bir başvuruda bulundular. Oklahoma eyaleti 2014 ve 2015 yıllarında, daha önce bu yolla gerçekleştirilen infazlarda yaşanan sorunlar nedeniyle idam cezalarının uygulanmasını askıya almıştı.

Insider'ın ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre idam cezalarının infazını bekleyen iki mahkum yetkililere zehirli iğne yerine kurşuna dizilerek idam edilmek istediklerini bildirdi.

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Donald Grant ve Gilbert Postelle adındaki mahkumlar yargıçtan idam cezalarının infazına ihtiyati tedbir kararı koymasını istedi. İki mahkum bunu, 28 Şubat'ta yapılacak ve üç ilacın karışımıyla gerçekleştirilen zehirli iğne yoluyla idam cezasının anayasal durumunu sorgulayacak ve karar verecek mahkemeye kadar beklemek istedikleri için yaptı.

Postelle'in infazı 17 Şubat'ta, Grant'ınki de 27 Ocak'ta gerçekleşecek. İki mahkum bu durumda zehirli iğne dışındaki bir infaz yöntemi seçmek durumda. Grant ve Postelle'in seçimi ise herkesi şaşkına çevirecek cinsten: Kurşuna dizilme!

İdam mahkumlarının kurşuna dizilmek istemesinin sebebi ise ölümlerinin daha çabuk ve acısız olmasını istemeleri. Avukat Jim Stronski, hakime bu isteği bildirirken "Bunu izlemenin çok korkunç olacağını biliyorum ama hepimiz çok daha çabuk bir ölüm olacağı konusunda hemfikiriz." sözlerini kullandı.

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İdamı bekleyen mahkumlardan Grant, 2001 yılında gerçekleşen bir soygunda iki otel çalışanını öldürmekten suçlu bulunmuştu. Avukatı olay sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etse de mahkeme idam kararını onayladı.

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Diğer mahkum Postelle ise 2005 yılında henüz 19 yaşındayken babası ve ağabeyi de dahil olmak üzere dört kişiyi öldürmüştü. Onun avukatı da müvekkilinin uyuşturucu madde etkisi altındayken cinayet işlediğini ve tutuklandıktan sonra bambaşka bir insan haline geldiğini iddia etmişti.

Oklahoma'da zehirli iğne yoluyla infazı gerçekleştirilen John Marion Grant adındaki bir mahkum işlem sırasında kasılmalar yaşamış ve kusmuş, 15 dakika boyunca acı içinde kıvranan adam işlem bittikten 6 dakika sonra ölmüştü.

Bunun üzerine zaten yasal olarak sorgulanan zehirli iğne yöntemi 2014 ve 2015 yıllarından sonra 6 yıllık bir dönem için askıya alınmıştı.