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Noel öncesi Herson'da kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı!

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#RUSYA#UKRAYNA#HERSON
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 16:50

Rus ordusunun geçtiğimiz ay çekildiği Herson kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı. Noel tatilinin arifesinde yapılan saldırı sonrası gelen görüntülerde yanan arabalar, parçalanmış kaldırımlar ve sokaklara saçılmış cansız bedenler görüldü.

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10 aydır devam eden Ukrayna savaşından acı haberler gelmeye devam ediyor. Rus birliklerin aylarca almak için uğraştığı ve Ukrayna birliklerinin de ısrarla savunmaya çalıştığı Donetsk bölgesinde hararetli bir çekişme yaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'a yaptığı sürpriz ziyaret ve ABD'den aldığı yardım sözü Ukrayna'da moralleri yükseltse de, Rus Ordusu'nun Kasım ayında çekildiği Herson'un kent merkezi, bugün hava saldırıları ile sarsıldı.

Kente düzenlenen saldırıda bilanço acı...

Noel öncesi Hersonda kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı

8 ÖLÜ, 53 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko,kanlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bazı konutlarda ve idari binalarda hasar meydana gelirken, yollardaki bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi.

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CANSIZ BEDENLER SOKAKLARA SAÇILDI

Noel tatilinin arifesinde yapılan saldırı şok etkisi yaratırken sosyal medyaya düşen görüntülerde yanan arabalar, parçalanmış kaldırımlar ve sokaklara saçılmış cansız bedenler görüldü.

Sağlık görevlileri yaralıları sedyelerle ambulanslara taşırken, çevredeki insanların dehşete kapılmış bir şekilde onları izlediği görüldü. 

Noel öncesi Hersonda kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı

Herson Başsavcılığı yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinin özellikle hedef alındığını vurgularken, Bölge Valisi Yaroslav Yanushevich, "Ruslar Noel arifesinde alışveriş merkezleri, idari binalar ve konutların yer aldığı ve insan nüfusunun en yoğun olduğu yere saldırdı" dedi.

Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyorlar...

 ZELENSKİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "BU BİR TERÖRDÜR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı.

Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenski "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.

Noel öncesi Hersonda kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı

BAKHMUT ÇEVRESİ DE ATEŞ ALTINDA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin son 24 saat içerisinde Bakhmut kenti yakınlarındaki yerleşim birimlerine tank, havan, top ve roketatarlarla saldırdığını duyurdu.

Genelkurmay'ın açıklamasında göre bölgeye, 3 füze saldırısı, 10 hava saldırısı ve 62 çoklu fırlatma roket sistemi saldırısı düzenlendi.

Noel öncesi Hersonda kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı

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#RUSYA#UKRAYNA#HERSON

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