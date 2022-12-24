Noel öncesi Herson'da kanlı saldırı: 8 ölü, 58 yaralı!

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10 aydır devam eden Ukrayna savaşından acı haberler gelmeye devam ediyor. Rus birliklerin aylarca almak için uğraştığı ve Ukrayna birliklerinin de ısrarla savunmaya çalıştığı Donetsk bölgesinde hararetli bir çekişme yaşıyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'a yaptığı sürpriz ziyaret ve ABD'den aldığı yardım sözü Ukrayna'da moralleri yükseltse de, Rus Ordusu'nun Kasım ayında çekildiği Herson'un kent merkezi, bugün hava saldırıları ile sarsıldı.



Kente düzenlenen saldırıda bilanço acı...



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Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko,kanlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bazı konutlarda ve idari binalarda hasar meydana gelirken, yollardaki bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi.

CANSIZ BEDENLER SOKAKLARA SAÇILDI

Noel tatilinin arifesinde yapılan saldırı şok etkisi yaratırken sosyal medyaya düşen görüntülerde yanan arabalar, parçalanmış kaldırımlar ve sokaklara saçılmış cansız bedenler görüldü.

Sağlık görevlileri yaralıları sedyelerle ambulanslara taşırken, çevredeki insanların dehşete kapılmış bir şekilde onları izlediği görüldü.



Herson Başsavcılığı yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinin özellikle hedef alındığını vurgularken, Bölge Valisi Yaroslav Yanushevich,dedi.

Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyorlar...

ZELENSKİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "BU BİR TERÖRDÜR"



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, bölgede askeri tesis bulunmadığını vurgulayarak, "Sosyal medya platformları büyük ihtimalle bu fotoğrafları 'hassas içerik' olarak işaretleyecek. Ancak bu hassas içerik değil, Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı" ifadelerini kullandı.



Olayı "terör saldırı" olarak nitelendiren Zelenski "Bu bir terördür, korkutma ve zevk için öldürmedir. Dünya, nasıl bir kötülüğe karşı savaştığımızı görmeli ve anlamalı" dedi.



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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin son 24 saat içerisinde Bakhmut kenti yakınlarındaki yerleşim birimlerine tank, havan, top ve roketatarlarla saldırdığını duyurdu.

Genelkurmay'ın açıklamasında göre bölgeye, 3 füze saldırısı, 10 hava saldırısı ve 62 çoklu fırlatma roket sistemi saldırısı düzenlendi.

