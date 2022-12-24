Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı! İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Lüks Malikane#Terk Edilmiş Ev
Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 12:30

İki internet fenomeninin tesadüfen bulduğu terk edilmiş, lüks malikane merak konusu oldu. İçi lüks eşyalarla dolu, önünde 3 arabanın beklediği evin arka planında ise bir trajedi olduğu ortaya çıktı. İşte ABD medyasında kendine geniş yer bulan o evin hikayesi...

Haberin Devamı

Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki internet fenomeninin keşfettiği yaklaşık 3 bin metrekarelik terk edilmiş lüks malikane ABD'de merak konusu oldu.

ABD basını bugün evin acı hikayesine ve görüntülerine geniş yer ayırdı.

10 YATAK ODASI, 11 BANYOSU VAR! DEĞERİ 10.5 MİLYON DOLAR

10 yatak odası ve 11 banyosu olan lüks malikanenin değerinin yaklaşık 10,5 milyon dolar olduğunu belirten iki gezgin evde yaptıkları turu Youtube sayfalarında paylaştılar.

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

3 ARABA DA TERK EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE DURUYOR

Kapalı havuz, 4 arabanın sığabileceği geniş bir garaj ve açık hava spor kompleksine sahip lüks malikenin önünde 3 araba da terk edilmiş bir şekilde duruyor. Bunlar Mercedes Benz, Volkswagen Beetle ve bir de Land Rover.

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

TERK EDİLMİŞ ALANLARI İNCELERKEN TESADÜFEN BULDU

Haberin Devamı

Google üzerinden terk edilmiş yerleri inceleyen Jeremy Abbott söz konusu malikaneye tesadüfen rastladığını, yaptıkları 11 saatlik keşif sonucu heyecanlarının hüzne dönüştüğünü anlattı.

Youtube'da binlerce yorum alan videoda mahremiyet nedeni ile evin konumu ya da sahipleri açıklanmadı.

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

İÇERİ GİRDİKLERİNDE GÖZLERİNE İNANAMADILAR

İki gezgin dışardan gördüklerinde bile heyecanlandıkları dev malikanenin içine girdiklerinde şaşkınlıkları ikiye katlandı.

Salonda süslenmiş bir yıl başı ağacı, mutfak tezgâhının üzerinde yarısı içilmiş içecekler hala duruyordu. Ev kir ve toz içindeydi. Jeremy ve BigBankz boş malikaneye birilerinin camdan girip çıkmış olabileceğini ya da içeri giren hayvanların her yeri kirletmiş olabileceği teorisini öne sürdüler.

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

İÇERİSİ LÜKS EŞYALARLA DOLU

Haberin Devamı

Lüks malikanenin içinde onu en çok şaşırtan şeyin lüks arabalar ya da mobilyalar olmadığını belirten Jeremy, evin odalarında onlarca mücevherler, markalı ayakkabılar ve kutusu bile açılmamış lüks eşyalar olduğu belirtti ve ekledi;

"Bunlar kolayca paketlenip yanlarında götürebilecekleri şeyler. Burada bu şekilde bırakılmaları bana anlamsız geliyor"

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

ARKA PLANDA TRAJEDİ ÇIKTI

Youtuber acı bir geçmişi olan evin hikayesini ise takipçilerine şu şekilde anlattılar;

"Bu malikanenin sahibi ülkenin en iyi tıp okullarından birinden mezun olmuş başarılı bir cerrahtı. Bölgede çok sayıda sağlık ofisi bulunan adam 2006 yılında ailesini lüks bir evle şımarmak istedi ve burayı inşa ettirdi.

Haberin Devamı

4 çocuk babası bir adam aynı zamanda amatör bir pilottu ve uçmaktan büyük keyif alıyordu. Ancak bu hobisi ailesine felaketi getirdi. Başarılı cerrah oğlu ile geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ev hala yapım aşamasındaydı ve hayat sigortası primi ödenmediği için adamın geride kalan 3 çocuğu ve karısı mali destekten mahrum kaldılar."

Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

HALA 8 MİLYON DOLAR BORCU VAR

Youtuber'lar evin aylık 50 bin dolarlık ödemelerinin yanı sıra hala 8 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti.

BigBankz, evde 2015 yılına kadar bir yabancının oturduğunu ancak onun da vergileri ödemeyi bırakıp ülkesine döndüğünü ve evi terk ettiğini öne sürdü. 

Gözden Kaçmasın

Yılan artık özgür Seri katilin ilk sözleri tüm dünyayı şaşırttı'Yılan' artık özgür! Seri katilin ilk sözleri tüm dünyayı şaşırttıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Lüks Malikane#Terk Edilmiş Ev

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık