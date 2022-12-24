Terk edilmiş milyon dolarlık malikanenin arkasında trajedi çıktı! İçi lüks eşyalarla dolu, arabalar kapıda bekliyor...

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Jeremy Abbott ve BigBankz isimli iki internet fenomeninin keşfettiği yaklaşık 3 bin metrekarelik terk edilmiş lüks malikane ABD'de merak konusu oldu.

ABD basını bugün evin acı hikayesine ve görüntülerine geniş yer ayırdı.

10 YATAK ODASI, 11 BANYOSU VAR! DEĞERİ 10.5 MİLYON DOLAR

10 yatak odası ve 11 banyosu olan lüks malikanenin değerinin yaklaşık 10,5 milyon dolar olduğunu belirten iki gezgin evde yaptıkları turu Youtube sayfalarında paylaştılar.



Kapalı havuz, 4 arabanın sığabileceği geniş bir garaj ve açık hava spor kompleksine sahip lüks malikenin önünde 3 araba da terk edilmiş bir şekilde duruyor. Bunlar Mercedes Benz, Volkswagen Beetle ve bir de Land Rover.



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Google üzerinden terk edilmiş yerleri inceleyen Jeremy Abbott söz konusu malikaneye tesadüfen rastladığını, yaptıkları 11 saatlik keşif sonucu heyecanlarının hüzne dönüştüğünü anlattı.

Youtube'da binlerce yorum alan videoda mahremiyet nedeni ile evin konumu ya da sahipleri açıklanmadı.



İki gezgin dışardan gördüklerinde bile heyecanlandıkları dev malikanenin içine girdiklerinde şaşkınlıkları ikiye katlandı.

Salonda süslenmiş bir yıl başı ağacı, mutfak tezgâhının üzerinde yarısı içilmiş içecekler hala duruyordu. Ev kir ve toz içindeydi. Jeremy ve BigBankz boş malikaneye birilerinin camdan girip çıkmış olabileceğini ya da içeri giren hayvanların her yeri kirletmiş olabileceği teorisini öne sürdüler.



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Lüks malikanenin içinde onu en çok şaşırtan şeyin lüks arabalar ya da mobilyalar olmadığını belirten Jeremy, evin odalarında onlarca mücevherler, markalı ayakkabılar ve kutusu bile açılmamış lüks eşyalar olduğu belirtti ve ekledi;

"Bunlar kolayca paketlenip yanlarında götürebilecekleri şeyler. Burada bu şekilde bırakılmaları bana anlamsız geliyor"



ARKA PLANDA TRAJEDİ ÇIKTI

Youtuber acı bir geçmişi olan evin hikayesini ise takipçilerine şu şekilde anlattılar;

"Bu malikanenin sahibi ülkenin en iyi tıp okullarından birinden mezun olmuş başarılı bir cerrahtı. Bölgede çok sayıda sağlık ofisi bulunan adam 2006 yılında ailesini lüks bir evle şımarmak istedi ve burayı inşa ettirdi.

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4 çocuk babası bir adam aynı zamanda amatör bir pilottu ve uçmaktan büyük keyif alıyordu. Ancak bu hobisi ailesine felaketi getirdi. Başarılı cerrah oğlu ile geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ev hala yapım aşamasındaydı ve hayat sigortası primi ödenmediği için adamın geride kalan 3 çocuğu ve karısı mali destekten mahrum kaldılar."



Youtuber'lar evin aylık 50 bin dolarlık ödemelerinin yanı sıra hala 8 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti.

BigBankz, evde 2015 yılına kadar bir yabancının oturduğunu ancak onun da vergileri ödemeyi bırakıp ülkesine döndüğünü ve evi terk ettiğini öne sürdü.