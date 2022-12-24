'Yılan' artık özgür! Seri katilin ilk sözleri tüm dünyayı şaşırttı

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Nepal'den Fransa'ya giden uçağın koltuklarından birinde oturan başında kasket, üzerinde sıradan bir mont olan yaşlı adam ilk bakıldığında diğer yolculardan farksız görünüyor. Ancak yanında oturan kadının onu tanıdığı bakışlarından belli...



1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef alan Fransız seri katil Charles Sobhraj mahkeme kararının ardından Nepal’deki cezaevinden tahliye edildi.

BİR TÜRK VATANDAŞI DAHİL ONLARCA ÖLÜMLE BAĞLANTILI

Cinayetleri BBC'nin hit dizisi The Serpent'e ilham kaynağı olan 78 yaşındaki Sobhraj, ismi Vitali Hakim ona bir Türk vatandaşı da dahil en az 20 kişinin ölümü ile bağlantılıydı.

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Hindistan'da 20 yıl hapis yatan Ünlü katil, Connie Jo Bronzich isimli Amerikalı bir kadın ve onun Kanadalı arkadaşı Laurent Carriere'yi öldürmekten Nepal'in başkentinde her biri 20 yıl olmak üzere iki müebbet cezasına çarptırılması nedeniyle hapisteydi.



Nepal yasaları, iyi hal sergileyen ve hapis cezalarının %75'ini tamamlayan mahkumların serbest bırakılmasına izin veriyor.

İYİ HALİNDEN DOLAYI TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Fakat Nepal Yüksek Mahkemesi, avukatlarının yaşından ve iyi halinden ötürü tahliye başvurusunda bulunmasının ardından Sobhraj'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

TÜM DÜNYA TAKİP ETTİ, İLK SÖZLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Charles Sobhraj'ın tahliye kararı tüm dünyada yankı uyandırdı. Uluslararası ajanlar günlerdir Sobhraj'ı adım adım takip ediyor.

Hapisten çıktıktan birkaç saat sonra Fransa'ya giden bir uçakta görüntülenen 'yılan' lakaplı seri katil gazetecilere yaptığı ilk açıklamada 'masum' olduğunu iddia etti.



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Sahte belgelerle kendine tuzak kurulduğunu ileri süren adam, "Bölge hakimi, tek bir tanık çağırmadan, savunmamı almadan kararı yazdı. Ben masumum tamam mı? Kötü hissetmemi gerektirecek bir şey yok.Gayet iyiyim, yapacak çok işim var. Nepal'dekiler de dahil birçok insana dava açmam gerekiyor" dedi.

KARISI YANINDA YOKTU, KALP AMELİYATI İÇİN FRANSA'YA GİDİYOR

Sobhraj'a yakın bir kaynak, kalp hastalığı olan seri katilin Fransa'ya indiğinde acil kalp ameliyatına ihtiyacı olup olmadığı konusunda değerlendirileceğini açıkladı.

Öte yandan Sobhraj'ın kendinden 40 yaş küçük karısının seyahat sırasında kocasına eşlik etmemesi dikkat çekti.



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Sobhraj, 1972 ile 1982 yılları arasında işlenen ve kurbanların uyuşturulduğu, boğulduğu, dövüldüğü veya yakıldığı 20'den fazla cinayetle bağlantılı.

Kılık değiştirme konusundaki ustalığı, hapishaneden kaçma yeteneği ve genç kadınları hedef alma eğilimi nedeniyle ‘The Serpent’ (Yılan) olarak anılıyor.



Seri katilin The Serpent isimli sekiz bölümlük dizide işlediği cinayetler anlatılmıştı.

BİR OTOBÜS DOLUSU FRANSIZ TURİSTİ ZEHİRLEDİ

Katmandu'daki mahkumiyetlerinden önce Sobhraj, bir otobüs dolusu Fransız turisti zehirlemekten Hindistan'da 20 yıl hapis yatmıştı.

Bu süre zarfında gardiyanları uyutarak kısa bir süre hapishaneden kaçmayı başardı. Daha sonra kaçışın cezasını uzatmak ve beş cinayetten daha arandığı Tayland'a iade edilmekten kaçınmak için bir hile olduğunu iddia etti.

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Sobhraj hakkında, Tayland'da işlediği suçlar nedeniyle yeterli delil toplanabilmiş ve cinayet soruşturması burada mahkemeye taşınmıştı.



Ancak bu ülke yasalarına göre şüphelinin 20 sene yakalanamaması, suçlamaların düşmesi anlamına geldiği için olası bir idam cezasından kurtuldu.

Hindistan'da serbest bırakılmasının ardından Sobhraj, 2003 yılında Katmandu'da bir kumarhanede görülmesiyle Bronzich'i öldürmekten tutuklanmıştı.