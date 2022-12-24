Sıcaklık 1 saat içinde düştü, 12 ölü! ABD’de ‘bomba siklonu’ alarmı!

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ABD’de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor.



ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli kar fırtınasının ülkedeki 240 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60’ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

Dün ülke genelinde 1,25 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı.



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Sıcaklıkların sadece bir saat içinde keskin bir şekilde düştüğü ülkede, yetkililer insanları donma, hipotermi ve ölümle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar batı Kanada'da -13, Minnesota'da -20 ve Dallas'ta -6 dereceyi gösterirken, uzmanlar bazı bölgelerde -50'lerin görülebileceğini belirtti.



Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım felç hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.



Yoğun kar yağışı nedeni ile peş peşe meydana gelen kazalar kurtarma ekiplerini zor durumda bıraktı.Ohio'da 50 aracın karıştığı bir kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

New York Post gazetesi, şiddetli fırtına nedeni ile ülke genelinde şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Acil durum toplantısı sonrası konuşan ABD Başkanı Joe Biden vatandaşlarını uyararak, "Bu çocukluğunuzda geçirliğiniz karlı günler gibi değil, bu ciddi bir şey" dedi.



Yaşanan kış fırtınasının şiddetini artırarak, nesilde bir kez görülecek kadar nadir karşılaşılan “Bomba Siklonu’na” dönüşeceği belirtiliyor.

Kasırga gücüne erişebilen ve bomba etkisi yaratan' BOMBA SİKLONU’nun Kategori 2 fırtına seviyesiyle eşdeğer olacağı öğrenilirken kar yağışının önümüzdeki Pazar'a kadar devam etmesi bekleniyor.



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Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli fırtına nedeniyle havayolu şirketleri ülke genelinde bazı seferlerini iptal ederken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda ise zincirleme kaza meydana geldi. Ontario eyaletindeki 401 ve 402 otoyolunda görüş mesafesi düştü, 60'tan fazla araç birbirine girdi. İki otoyol da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ontario Eyalet Polisi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.