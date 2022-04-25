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Rusya güne bu görüntü ile uyandı... Akaryakıt deposu ve askeri tesis peş peşe alevlere teslim oldu!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Rusya güne bu görüntü ile uyandı... Akaryakıt deposu ve askeri tesis peş peşe alevlere teslim oldu

Rusya - Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Rusya'dan gelen haber ise Ukrayna'daki savaşın ülke sınırlarına sıçradığı iddiasını gündeme getirdi.

Ülke güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.

Druzhba akaryakıt deposunda çıkan dev yangın tüm şehirden görülürken Rus yetkililerden kafa karıştıran bir hamle geldi.

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ÖNCE YAYINLADI SONRA SİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesisin bölgelerinde çıkan yangının ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

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Rusya güne bu görüntü ile uyandı... Akaryakıt deposu ve askeri tesis peş peşe alevlere teslim oldu

Aynı haberde ikinci yangının muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi.

Kentteki yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Bryansk'tan Ukrayna sınırına kadar olan mesafe yaklaşık 160 kilometre.

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı.

Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Rusya güne bu görüntü ile uyandı... Akaryakıt deposu ve askeri tesis peş peşe alevlere teslim oldu

Ukraynalı yetkililer, kentte hayata geçmesi planlanan insani koridorun Rus birliklerinin ateş açması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

Papa Francesco da Pazar günkü konuşmasında barış çağrısı yaptı. Zelenski dün yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği ile ilişkilere de değindi.

AB'ye üyelik için başvuru yapan Ukrayna'nın lideri, Avusturya'nın "Ukrayna AB'ye üye olmamalı, ilişkiler başka şekillerde geliştirilmeli" açıklamasının "stratejik ve siyasi basiretsizlik" olduğunu söyledi.

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