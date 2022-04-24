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Emri Putin verdi... Rusya her yerde o birliği arıyor!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Lviv
Emri Putin verdi... Rusya her yerde o birliği arıyor

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. 'Putin'in kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC), Ukrayna'daki iki birliğin peşine düştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş pek de Moskova'nın istediği istikamette ilerlemiyor.

Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta ciddi kayıplar veren Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Moskova Devlet Medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin (SAS) savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia etti.

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'Putin'in kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC) söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada SAS'ların Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi.

Rus basını ise SAS'ların sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre, Rusya, soruşturmasını, yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor.

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Bir IC kaynağı konu ile ilgili 'Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler' dedi.

Emri Putin verdi... Rusya her yerde o birliği arıyor

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'den bir savunma kaynağı iddialar ile ilgili şu açıklamada bulundu;

'Özel Kuvvetler ile ilgili haberler hakkında yorum yapmıyoruz, özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılanlara yorum yapmıyoruz. Çünkü spekülasyonlar insanların hayatlarını riske atabilir, bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz.'

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PUTİN'İN SINIF ARKADAŞI ARAŞTIRACAK

Söz konusu iddiayı araştıracak komiteye, Putin'in üniversiteden sınıf arkadaşı olan Rusya'nın en iyi suç araştırmacısı Alexander Bastrykin başkanlık ediyor.

ZELENSKİ RUSYA'NIN SIRADAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Başkent Kiev'deki bir metro istasyonunda basın mensuplarıyla toplantı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Emri Putin verdi... Rusya her yerde o birliği arıyor

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Rusya'nın işgalinin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Odessa'da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Binlerce tankı ve zırhlıları var. Moldova'ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum. Ama kimyasal silah kullanma konusunda ise, günümüz dünyasında nükleer silah kullanmak için gerçek dünyayla irtibatınızın kalmaması gerekiyor. Rusya gerçek dünya ile bağlarını koparmadıkça nükleer silah kullanmayacaktır.'

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Lviv

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