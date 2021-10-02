Rusya duyurdu: DSÖ Sputnik V'nin önündeki engelleri kaldırdı

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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi ve Sputnik V aşısının DSÖ'nün önerilen aşılar listesine dahil edilmesi prosedürünü konuştu.



TÜM ENGELLER KALKTI

Görüşme çıkışı Rusya Haber Ajansı TASS'a konuşan Murashko, "Bugün itibariyle tüm sorunlar çözüldü, Sputnik V aşısının önündeki tüm engeller kaldırıldı. Bu, DSÖ genel müdürü tarafından da doğrulandı. Çalışmalarımızı sürdürmek için herhangi bir engel görmüyoruz. Artık aşıları DSÖ'ye kaydettiren şirketin birkaç belge imzalaması ve ek evrak sağlaması gerekiyor. Bu da tamamen idari bir prosedür". dedi.

ABD İLE GÖRÜŞTÜLER

Muraşko ayrıca Rusya'nın ABD’li temsilciler ile aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını görüştüğünü ve yakın zamanda yanıt almayı beklediğini ifade etti. Muraşko, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunun, Rus heyetinin başta Fransa ve Kenya olmak üzere diğer DSÖ ülkeleri ile yaptığı ikili temaslar sırasında da görüşüldüğünü ifade etti.

YÜZDE 91.6 ETKİNLİĞE SAHİP

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Aşı geliştiricileri Sputnik V aşısı için ilk olarak Şubat ayında DSÖ'ye başvurdu. Mayıs ve Haziran aylarında Rus üretim tesislerinde denetimler gerçekleştirdi.



Sputnik V, dünya genelinde 70 ülkede acil kullanım için onaylandı. The Lancet'te yayınlanan denemeden elde edilen analize göre, aşı yüzde 91,6 etkinliğe sahip.