Rusya duyurdu: DSÖ Sputnik V'nin önündeki engelleri kaldırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Cüneyt Çakıra büyük şok Harekete geçtiler...Cüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...#Cüneyt Çakır
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul- yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul- yok et taktiği#Terörle Mücadele
Bakan Koca paylaştı İşte alarm veren 10 şehirBakan Koca paylaştı! İşte alarm veren 10 şehir#Koronavirüs
Son Dakika Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdiSon Dakika! Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi!#Aykut Kocaman
Oğuzhan Asiltürke veda Erdoğan: Çok büyük emekleri geçtiOğuzhan Asiltürk'e veda! Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti#Oğuzhan Asiltürk
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi Kovid aşıları neden farklıHerkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi! Kovid aşıları neden farklı?#Koronavirüs
Kayseride müthiş gol Trabzonspor...Kayseri'de müthiş gol! Trabzonspor...#Süperlig
Yoga dersine gitti başına gelmeyen kalmadı... Eğitmenin ısrarı kâbusu olduYoga dersine gitti başına gelmeyen kalmadı... Eğitmenin ısrarı kâbusu oldu!#Çin
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERDünya Haberleri

Rusya duyurdu: DSÖ Sputnik V'nin önündeki engelleri kaldırdı

#Sputnik V#Rusya#Aşı
Rusya duyurdu: DSÖ Sputnik Vnin önündeki engelleri kaldırdı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Cumartesi günü yaptığı açıklamada DSÖ'nün Sputnik V aşısının onayının önündeki engelleri kaldırdığını söyledi

Haberin Devamı

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi ve Sputnik V aşısının DSÖ'nün önerilen aşılar listesine dahil edilmesi prosedürünü konuştu.

TÜM ENGELLER KALKTI

Görüşme çıkışı Rusya Haber Ajansı TASS'a konuşan Murashko, "Bugün itibariyle tüm sorunlar çözüldü, Sputnik V aşısının önündeki tüm engeller kaldırıldı. Bu, DSÖ genel müdürü tarafından da doğrulandı.  Çalışmalarımızı sürdürmek için herhangi bir engel görmüyoruz.  Artık aşıları DSÖ'ye kaydettiren şirketin birkaç belge imzalaması ve ek evrak sağlaması gerekiyor. Bu da tamamen idari bir prosedür". dedi.

Rusyadan yeni koronavirüs aşısı

İlgili Haber:Rusya'dan yeni koronavirüs aşısı

ABD İLE GÖRÜŞTÜLER

Muraşko ayrıca Rusya'nın ABD’li temsilciler ile aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını görüştüğünü ve yakın zamanda yanıt almayı beklediğini ifade etti. Muraşko, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunun, Rus heyetinin başta Fransa ve Kenya olmak üzere diğer DSÖ ülkeleri ile yaptığı ikili temaslar sırasında da görüşüldüğünü ifade etti.

5 maddede Sputnik V İşte tüm merak edilenler...

İlgili Haber:5 maddede Sputnik V! İşte tüm merak edilenler...

YÜZDE 91.6 ETKİNLİĞE SAHİP

Haberin Devamı

Aşı geliştiricileri Sputnik V aşısı için ilk olarak Şubat ayında DSÖ'ye başvurdu. Mayıs ve Haziran aylarında Rus üretim tesislerinde denetimler gerçekleştirdi.

Sputnik V, dünya genelinde 70 ülkede acil kullanım için onaylandı. The Lancet'te yayınlanan denemeden elde edilen analize göre, aşı yüzde 91,6 etkinliğe sahip.

İlgili Haberler:

Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacakCüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul- yok et taktiği
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sputnik V#Rusya#Aşı