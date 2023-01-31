Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... Ukrayna savaşı itirafı ortalığı karıştırdı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin, savaştaki başarısızlığın sorumlusunu açıkladı.

Rus silahlı kuvvetlerinin elindeki personelle idare edemeyeceğinin altını çizen Girkin, 'Bu nedenle cumhurbaşkanımız özel askeri harekatı yönetmekten tamamen çekildi ve görevi ordusunu kötü hazırlayan Savunma Bakanı Şoygu'ya devretti' dedi.

Başka bir deyişle Rus askeri çabasını 'tamamen başarısızlık' olarak nitelendiren Girkin sorumluluğu Savunma Bakanı ve komuta kademesin attı.

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Girkin'in yorumlarına Ukrayna'dan ilk tepki Ukraynalı içişleri danışmanı Anton Gerashchenko'dan geldi.

Girkin'İn açıklamaları ile oluşturulan bir videoyu paylaşan Gerashchenko paylaşımına şu notu düştü;

'Terörist Girkin, Rus liderliğini ve Rus ordusunu savaşa hazırlanmamakla eleştiriyor ve Rusya'nın savaşı kaybetmeye mahkum olduğunu tahmin ediyor.'

Girkin'in bu açıklamaları Rusya gündemine adeta bomba gibi düşerken pek çok sosyal medya kullanıcısı Telegram üzerinden yapılan açıklamalar için 'Putin'i kızdıracak' yorumunda bulundu.

Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.