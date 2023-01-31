James Stavridis'ten skandal Türkiye açıklaması: NATO birliğinin önündeki en büyük engel

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in üyelik hayalleri yavaş yavaş yok olurken ABD’li eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı ve emekli amiral James Stavridis'ten skandal bir Türkiye açıklaması geldi.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Stavridis, Türkiye'yi 'NATO birliğinin önündeki en büyük engel' olarak nitelendirdi.

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Türkiye’nin diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya karşı uygulanan yaptırıma katılmamasını eleştiren emekli komutan açıklamasında skandal ifadelere yer verdi.

Diğer NATO üyelerinin sabrının sınırları olduğunu belirten komutanın bu sözleri Yunan basını tarafından 'Ankara'ya gözdağı' olarak nitelendirildi.

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SEÇİMİ İŞARET ETTİ: BEKLEMELİYİZ

'Umarım İttifak'ın temelde Türkiye veya İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz' diyen Stavridis sözlerine şöyle devam etti;

'Henüz o noktada değiliz ve bahar seçimlerinde Türkiye'deki siyasi sezonun tamamlanmasını beklemeliyiz'

'Sonuç olarak, İsveç ve Finlandiya'nın bu yıl İttifak'ta yer alacağından eminim' diyen Stavridis, 'Türkiye seçimlerinden ne çıkacağını görmek ve ardından nasıl ilerlediğimizi değerlendirmek gerek' ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki son durumu da değerlendiren Stavridis Rusya'yı Ukrayna'daki tüm işgal altındaki topraklardan tamamen çıkarmanın zor bir iş olacağını kabul etti.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

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Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra’da Finlandiya ve İsveç Türkiye’ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmişler, bu konuda Türkiye’yle dayanışma ve işbirliği içinde hareket edeceklerini duyurmuşlardı.