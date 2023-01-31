Bild'den dikkat çeken Erdoğan analizi... İtiraf gibi Türkiye manşeti

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Avrupa'daki savaş 11 aydır kanlı bir biçimde devam ederken Batı yaptırımlar ile Rusya'yı adeta hizaya getirmeye çalışıyor.

Türkiye ise iki ülkeyle de eşit mesafedeki konumu ile dikkat çekiyor. Bu durumu mercek altına alan Alman Bild gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi.

Alman gazete Türkiye'nin attığı adımları 'Erdoğan, Putin yaptırımlarından böyle yararlanıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Türkiye, AB'ye giden Rus malları için bir merkez konumunda' denildi.

Rusya'nın 2022'de Almanya'nın yerini alarak Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğu bilgisine yer verilen haberde şu ifade yer aldı;

'Türkiye Rusya'ya makine ve ekipman satışında Almanya'yı geride bıraktı.'

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'Türkiye birçok yönden durumu kendi lehine çevirmiştir' denilen haberde Erdoğan'ın izlediği politika ile ilgili 'Ukrayna savaşının galibi Türkiye'dir' yorumuna yer verildi.

Haberde bu durumun AB için 'endişe kaynağı' olduğunun da altı çizildi.

Bild Rus vatandaşlarına yönelik uygulanan yaptırımlara dikkat çekti ve 'Türkiye, AB seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ruslar için en önemli tatil destinasyon oldu' dedi.

Ocak'tan Kasım'a kadar Ruslara 14 bin mülkün satıldığının altını çizen gazete haberinde 'Rusların Türkiye'de 500 bin dolardan başlayan fiyatlarla Türk vatandaşlığı da dahil olmak üzere gayrimenkul alımları muazzam bir artış gösterdi.' ifadesine yer verdi.