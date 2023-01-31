Ukrayna savaşında son durum... Zelenski'den acı itiraf: Büyük intikam başladı!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna Zelenski'nin sözleri ile sarsıldı.

Ukrayna lideri itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

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Zelenski Rusya'nın 'büyük intikam' olarak nitelendirdiği adımı attığını duyurdu.

Ukrayna lideri Rus birliklerinin aylardır içinde bulundukları çıkmazın ardından cephe hattı boyunca saldırıları artırmaya başladığının altını çizdi.

Zelenski açıklamasında saldırıların artarak devam etmesini bekledikleri bilgisine de yer verdi.

BIDEN'DAN F-16 SORUSUNA NET YANIT: HAYIR!

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı yetkililerin hava desteği çağrılarına rağmen Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı.

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Bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna Biden, “Hayır" yanıtını verdi.

Wagner'in kurucusunun Rusya'da mahkumlara seslendiği bir video basına sızmıştı...

WAGNER NASIL DÜNYANIN EN DENEYİMLİ ORDUSU OLDU?

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında Rus paralı asker grubu Wagner grubu önemli bir yer alıyor. Peki Wagner, dünyanın en deneyimli ordusuna' dönüştü?

Bugüne kadar Sudan, Suriye, Libya ve Afrika kıtasında tespit edilen Wagner paralı askerlerinin operasyonları hızla Doğu Avrupa'nın ötesine yayıldı. Grubu cazip hale getiren yüksek maaş ve macera vaadiydi.

Eski bir Wagner savaşçısının BBC'ye söylediği gibi, "İçlerinde romantizm taşıyanlar, Rusya'nın sınır ötesi çıkarlarını savunmak için bu örgüte katılmıştı."

Ukrayna'daki savaştan önce Wagner'e katılanların çoğu, iyi maaşlı iş bulma şansının sınırlı olduğu küçük yerlerde yaşıyorlardı. Wagner çalışanlarına ayda yaklaşık 1500 dolar ödüyordu. Cepheye gittiklerinde bu ücret 2 bin dolara kadar çıkıyordu.

Wagner Grubu 2015 yılında, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerle birlikte savaşmaya ve aynı zamanda petrol sahalarını korumaya başladı.

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2016'dan bu yana ise Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçleri destekliyordu. Ancak grup Rusya'da Ukrayna'yı işgalinden önce pek tanınmıyordu.

Rusya, Wagner'in devletle bağlantısını daima reddetti. Rus yasaları, paralı askerlik karşılığında cezaların affedilmesine de izin vermiyor.

İş insanı Yevgeny Prigozhin, Wagner ile bağlantılı olduğunu öne süren birçok gazeteciye dava açmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bu durum değişti. Yevgeny Prigozjin Wagner Grubu ile bağlantıları hakkında daha açıktı. Geçen Eylül'de 2014'te grubu kurduğunu nihayet kabul etti.

Yakın geçmişe dek Wagner'den pek bahsetmeyen resmi Rus haber ajansları, günde birkaç kez gruba atıfta bulunuyorlar ve mahkumların askere alınmasını konu alan haberler yapıyorlar.

Rus devlet kanalı NTV, Wagner Grubu hakkında "dünyanın en deneyimli ordusu" olarak nitelendirdiği bir haber yayımladı.