Rusya Afganistan kararını verdi!

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.



TÖRENE KATILMAYACAKLAR



Rusya'nın, Taliban'ın 11 Eylül'de yeni "geçici hükümet" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.

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