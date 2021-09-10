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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Rusya Afganistan kararını verdi!

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Rusya Afganistan kararını verdi!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükümetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

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Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.

TÖRENE KATILMAYACAKLAR

Rusya'nın, Taliban'ın 11 Eylül'de yeni "geçici hükümet" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.

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