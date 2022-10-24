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Rus televizyonunda skandal sözler: Ukraynalı çocukları ya boğalım ya yakalım!

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#Rusya#RT#Dünya
Rus televizyonunda skandal sözler: Ukraynalı çocukları ya boğalım ya yakalım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 11:32

Rus devlet televizyonu Russia Today (RT) skandal bir yayına sahne oldu. RT'de bir sunucunun Ukraynalı çocuklarla ilgili korkunç sözleri tepkiye neden oldu. İnfial yaratan sözler sonrası RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonovna Simonyan sessizliğini bozdu.

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Dünya, Russia Today (RT) yayınındaki skandal sözler ile sarsıldı.

Rusya'nınyabancı dillerde yayın yapan haber kanalı RT'de bir sunucunun Ukraynalı çocuklar için sarf ettiği sözler infial yarattı.

Kanalda 'Zıt Anlamlar' isimli programı sunan Anton Krasovskiy Ukraynalılara soykırım çağrısı yaptı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Krasovskiy Ukraynalı çocukların boğdurulmasını ya da yakılması gerektiğini belirtti.

Programına konuk olan Rus bilimkurgu yazarı Sergey Lukyanenko'nun SSCB döneminde bölgeyi ziyaret ettiğinde çocukların Sovyet askerlerinden 'işgalci' diye bahsettiğini söylemesi üzerine Krasovskiy, Rus askerlerini işgalci olarak gören Ukraynalı çocukların nehre atılıp boğulması gerektiği söyledi.

Rus sunucu hızını alamadı ve çocukların kulübelere kapatılıp yakılabileceğini de sözlerine ekledi.

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Krasovsky, röportajın geri kalanında, Ukrayna'nın 'hiç var olmaması gerektiğini' belirtti ve 'Ukrayna Dünya haritasında kalmalı mı' sorusunu sordu.

Krasovskiy açıklaması kısa sürede tepkilere neden oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, RT'nin küresel olarak yasaklanması çağrısında bulundu.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonovna Simonyan sessizliğini bozdu.

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Simonyan, olayı 'vahşi ve iğrenç' olarak nitelendirdi ve 'Şimdilik, işbirliğimizi durduruyorum' diyerek sunucunun programına son verildiğini duyurdu.

'Ne diyeceğimi şaşırdım' diyen Genel Yayın Yönetmeni söz konusu açıklamanın kanal politikasını yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

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