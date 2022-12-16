Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini memnuniyetle karşıladı!

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine "son derece olumlu" baktığını ifade etti.



"MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"



Rusya devlet haber ajansları da bir Dışişleri bakan yardımcısına dayandıkları haberlerinde, Moskova yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisini memnuniyetle karşıladığını belirttiler.



LİDERLER ARASINDA BİR ZİRVE OLUP OLMAYACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

RIA Novosti haber ajansı, üç ülkenin liderleri arasında bir zirve olup olmayacağının belli olmadığını ancak Moskova'nın Şam ile temas halinde olduğunu bildirdi.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada“Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya, üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.