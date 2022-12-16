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200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş! Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş Ukraynadan peş peşe açıklamalar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 09:35

Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinden peş peşe gelen açıklamalar tüm dünyayı korkuttu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Rusya'nın Şubat ayına kadar büyük bir saldırı gerçekleştirebileceğini belirtirken, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklama bu saldırının şimdiye kadarkilerden çok farklı olacağını ortaya koydu.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken Ukraynalı üst düzey yetkililer peş peşe dünyanın yüreğini ağzına getiren açıklamalar yaptı.

RUSYA YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ukrayna savunma bakanı Oleksii Reznikov, Guardian'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın artık Rusya'nın büyük füze saldırılarına karşı başarılı bir savunma sağladığını ancak buna karşın Kremlin'in geniş bir saldırı hazırladığına olduğunu öne sürdü.

200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş Ukraynadan peş peşe açıklamalar...

TARİH VERDİ ŞUBAT AYINA KADAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Rusya'nın büyük bir taarruza hazırlandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirten Savunma Bakanı Reznikov, saldırının Şubat ayına kadar gerçekleşebileceğini belirtti.

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Rusya'nın Ekim ayında ilan ettiği kısmi seferberlik ile yaklaşık 300 bin Rus vatandaşını askere aldığına dikkat çeken Reznikov, bu askerlerin bir kısmının kayıpları önlemek için hemen cepheye gönderildiğini, bir kısmının da bundan sonraki büyük saldırılar için kapsamlı bir şekilde hazırlandığını iddia etti.

200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş Ukraynadan peş peşe açıklamalar...

Eğitim alan bir Rus askeri

SAVAŞIN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE YENİ DALGA

Ukraynalı bakan savaşın tam birinci yılına gireceği Şubat ayına özellikle dikkat çekti ve "Seferber edilen askerlerin yarısı farklı kamplarda eğitim kurslarına başladı. En az 3 aylık bir eğitim vererek geçen sene olduğu gibi bu sene de Şubat ayında bir saldırı dalgası planlıyorlar. Onların planı bu" ifadelerini kullandı.

"YENİ SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Reznikov Rusya'nın büyük taarruzu için Şubat ayını işaret etse de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny bu saldırının Ocak sonunda başlayabileceğini belirtti ve "Yeni savaşa hazır olmalıyız" dedi.

200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş Ukraynadan peş peşe açıklamalar...

ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ORDUYLA SALDIRACAK:200 BİN KİŞİ...

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Ukrayna ordusunun en üst düzey ismi, Rusya'nın haftalar içinde başlayabilecek ikinci büyük saldırısı için 200.000 kişilik yeni bir ordu inşa ettiği konusunda uyarıda bulundu.

RUSYA geçtiğimiz yılın Şubat ayında Ukrayna'ya ilk saldırıyı başlattığında 175.000 kişilik bir askeri güç kullanmıştı. Ukrayna Genelkurmay başkanının iddiası doğru çıkarsa Rusya'nın ikinci SALDIRI dalgası çok daha büyük olabilir.

200 bin kişilik ordu hazırlandı, yeni yılda büyük savaş Ukraynadan peş peşe açıklamalar...

Geçtiğimiz Şubat ayında başlayan işgal öncesi Rus ordusu böyle görüntülenmişti...

İKİNCİ TAARRUZ NEREDE BAŞLAYABİLİR?

Zaluzhny The Economist'e yaptığı açıklamada saldırının Donbas bölgesinde başlamasını beklemediğini belirtti ve "Belarus tarafından gelebilir, Kırım'ı da göz ardı etmiyorum. Putin 200 bin kişilik yeni bir ordu kurdu. Kiev'de şansını deneyeceğinden eminim" dedi.

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Zaluzhny, acilen tanka, zırhlı araca ve ağır silahlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, batılı müttefiklerini silah tedarikini artırmaya çağırdı. 

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