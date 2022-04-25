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Rus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdiler!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Rus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdiler

Dünya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak'ın yayınladığı görüntüleri konuşuyor. Rus askerler tarafından çekildiği belirtilen görüntülerin esir alınan Ukraynalı askerin annesine gönderildiği ve kadının 5 bin euro fidye vermemesi durumunda oğlunun infazına ait görüntüler ile karşı karşıya kalacağı yönünde tehdit edildiği açıklandı.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerine yoğunlaşmış durumda.

Rus ordusu Donbass'ı hedef alırken Mariupol savaşın en çok yıkıma uğrattığı kent olmaya devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden beri Rusya'nın hedefinde olan Mariupol'den gelen bir görüntü ise tabiri caizse izleyenlerin kanını dondurdu.

ZELENSKİ'NİN DANIŞMANI AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rus askerlerinin Mariupol'de esir alınan bir Ukrayna askerinin annesinden fidye istediklerini iddia etti.

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Podolyak, askerin annesinden 5 bin euro talep edildiği, bu parayı vermemesi durumunda oğlunun infaz edileceği ve görüntünün kendisine gönderileceğinin söylendiğini belirtti.

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Askerin esaret altındaki anlarını videoya çeken Rus askerlerinin görüntüleri anneye gönderdiklerini belirten Podolyak, Rus askerlerini DEAŞ militanlarına benzetti.

Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde adının Novikov Alexey Antonovich olduğunu belirten bir asker Donetsk toprak savunmasının 109. tugayının bir parçası olduğunu ve 23 Nisan günü esir düştüğünü söylüyor.

Rus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdiler

İngiliz istihbarat kaynaklarına göre, Ukrayna, savaşın 'ikinci aşaması'nın başlamasından bu yana Donbass bölgesindeki Rus saldırılarını başarıyla püskürttü.

İngiltere Savunma İstihbaratının Pazar günü bildirdiğine göre, Rusya bazı kazanımlar elde ederken, 'Ukrayna direnişi tüm eksenlerde güçlü kalmayı başardı ve Rus kuvvetlerine önemli zayiatlar verdirdi'

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PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Rus askerlerinden kan donduran video... Ukraynalı askerin annesine gönderdiler

İLK HEDEF: KARA KORİDORU

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Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.

NAZİ ALMANYASI’NIN RUSLARA TESLİM OLMA TARİHİ

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

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Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.

Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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