ABD'den kritik Ukrayna ziyareti! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Haberin Devamı

Rusya'nın saldırılarına direnmeyi sürdüren Ukrayna kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev'de Zelenski ile görüştüğü açıklandı ABD söz konusu ziyaretin gerçekleştiğini doğruladı.

Bu, Rusya'nın işgalinden bu yana ABD'den Kiev'e yapılan en yüksek seviyeli ziyaret oldu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Blinken Zelenski'ye ABD'li diplomatların bu hafta içinde Ukrayna'ya döneceği bilgisini iletti.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI YARDIM SÖZÜ

Aynı habere göre, ABD'li bakanlar Zelenski'ye 700 milyon dolardan fazla ek doğrudan ve dolaylı askeri yardım sözü verdiler.

'RUSYA BAŞARISIZ OLDU'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, 'Savaş hedefleri söz konusu olduğunda Rusya'nın başarısız olduğunu görüyoruz. Ukrayna ise başarılı. Rusya, Ukrayna'yı tamamen boyun eğdirmek, egemenliğini elinden almak, bağımsızlığını elinden almak için çalıştı ama başarısız oldu' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABD’li diplomatların gelecek haftadan itibaren Ukrayna’ya döneceğini belirten Blinken, 'Diplomatlar, Kiev'deki büyükelçiliğin yeniden açılma sürecine başlayacaklar. Sanırım bu birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Bunu en başta personelimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde yapıyoruz' dedi.

Polonya-Ukrayna sınırında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lloyd ise Zelenski ile gerçekleştirilen görüşmenin 'verimli' olduğunun altını çizerek, 'Böyle bir olanağa sahip olduğumuz için oldukça mutluyuz. Toplantı esnasında, çok sayıda sivilin kaybından duyduğumuz üzüntüyü belirttik. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin püskürtülmesi konusunda başarılı bir iş çıkaran cesur Ukraynalı birliklerden bahsettik. Bununla birlikte, profesyonelliklerini ve demokrasilerini savunmaya olan bağlılıklarına olan hayranlığımızı ifade ettik' dedi.

Rusya’nın odak noktasının kısmen de olsa Ukrayna’nın doğusuna kaydığı için gelişen şartlarda Ukrayna’nın ihtiyaçlarının değiştiğini söyleyen Lloyd, 'Ukraynalılar uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyuyor. Tanklara ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini duydunuz. Ve onlara ihtiyaçları doğrultusunda destek olacak mühimmatları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte burada neler yaptığımızı gördünüz. Başkan tarafından bizlere, 5 taburdan oluşan 155 obüs, yüzbinlerce top mermisi ve 800 milyon dolarlık çeşitli destekler için yetki verildi' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

RUSYA'DAN İLK TEPKİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya'dan ilk tepki Rusya'nın ABD büyükelçisi Anatoly Antonov'dan geldi. Russia-24 TV kanalına konuşan diplomat Moskova'nın Washington'a Kiev'e silah tedarikini durdurmasını talep eden bir nota gönderdiğini söyledi.

Zelenski, daha önce Mart ayında Kongre'ye hitap etmiş ve ABD'li milletvekillerine 'daha fazlasını yapma' çağrısında bulunmuştu.

Zelenski Konuşmasında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemiş ancak bu talebi karşılık bulmamıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı.

Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.