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Rus askerleri ölümle burun buruna! Tankların içinde donmak üzereler...

#RUSYA#Ukrayna#Tank
Rus askerleri ölümle burun buruna Tankların içinde donmak üzereler...

Ukrayna'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girilirken Ukrayna'nın çoğu kentinde çatışmalar şiddetleniyor. Doğu Avrupa'da mevsim normallerinin dışında seyreden soğuk hava dalgası her iki ülkenin ordusu ve savaştan kaçmaya çalışan mültecileri en çok etkileyen faktörler arasında.

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Putin'in başkenti işgal etmek için gönderdiği 65 metre uzunluğundaki dev askeri konvoy bir haftadır mekanik sorunlar, yakıt tedarik sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 20 mil uzaklıkta mahsur kalmış durumda. Ancak görünüşe göre Rus askerlerinin bir numaralı sorunu teknik aksaklıklar değil dondurucu hava soğukluğu.

Rus askerleri ölümle burun buruna Tankların içinde donmak üzereler...

Rusya Savunma Bakanlığı'nın görüntülerini paylaştığı Rus tankı görüntüleri

RUS ASKERLERİ DONARAK ÖLME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

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Bu hafta boyunca Kiev ve Kharkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10C dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi de dikkate alındığında hissedilen sıcaklık -20 derece olacak. Kiev'in eteklerinde beklemede olan Rus birlikleri bu hafta araçlarında donarak ölüm riski ile karşı karşıya kalabilir.

RUS TANKLARI ŞUAN 40 TONLUK DONDURUCULARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

İngiliz Ordusu'ndan Binbaşı Kevin Price, Rus tanklarının mevcut koşullarda '40 tonluk donduruculardan' başka bir şey olmadığını söyledi. Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını belirten Binbaşı Price, sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını iddia etti.

Rus askerleri ölümle burun buruna Tankların içinde donmak üzereler...

Çamura saplanan bir Rus tankı

ASKERLER DONMAMAK İÇİN PES EDEBİLİR

Baltık Güvenlik Vakfı'ndan kıdemli savunma uzmanı Glen Grant ise tankların şu anda sadece bir buzdolabı olduğunu söyledi ve ekledi; "Motoru çalıştırmıyorsanız, tank dondurucu bir hale gelir. Motoru sürekli çalıştırma da yakıt kıtlığı nedeniyle Rusların göze alamayacağı bir şey değil."

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Grant, Newsweek'e yaptığı açıklamada, konvoyun tekrar hızlı bir şekilde hareket etmemesi durumunda birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Rus askerleri ölümle burun buruna Tankların içinde donmak üzereler...

Soğuk hava şartlarında yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan mülteciler

MÜLTECİLER PERİŞAN DURUMDA

Öte yandan Kuzey Kutbu soğukları, savaşın parçaladığı şehirlerden kaçmaya çalışan Ukraynalı mültecileri perişan ediyor. Ajanslara düşen görüntülerde insanların kar altında yürüyerek kentlerden kaçtığı görülüyor.

Rus askerleri ölümle burun buruna Tankların içinde donmak üzereler...

Irpin'den tahliye edilen yaşlı bir kadın tekerlekli sandalyesi ile yollarda

SİVİLLER İÇİN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında sivil kayıpların verilmemesine yönelik günlerdir uygulanan ateşkes rejiminin bugün de sürdürülmesine yönelik Rusya'dan Ukrayna'ya yeni bir teklif geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tarafından sunulan öneride, "9 Mart 2022'de saat 10.00'dan itibaren (Moskova Saati), Rusya sessizlik rejimini ilan ediyor ve insani yardım koridorlarını sağlamaya hazırdır" ifadeleri yer aldı.

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#RUSYA#Ukrayna#Tank

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