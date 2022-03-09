ABD'nin 'yaptırım stratejisi' Putin'i devirebilir mi? İşte Moskova'daki koalisyonun şifreleri

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Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik yaptırımlar, tahmin edilenin çok ötesine geçti ve yalnızca Rus ekonomisi üzerinde değil, milyonlarca insanın günlük yaşamı üzerinde da ani ve derin bir etki yarattı.

Ruble'deki keskin düşüş ile milyonlarca vatandaşın birikimleri devalüe oldu, hava sahalarının kapatılması ile uluslararası seyahat etme imkanları ellerinden alındı.

Rusya'ya karşı yürütülen 'ekonomik savaş'ın ölçeği göz önüne alındığında, Sovyet dönemindekine benzer bir kemer sıkma politikasına geçilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bunun da toplumsal bir reaksiyona neden olabileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar, yaptırımların Putin'i hızla devireceğini umanların yanıldıklarını söylüyor.

Toronto Üniversitesi'nde siyaset bilimci ve otokratik rejimler konusunda uzman olan Olga Chyzh, Putin'in koalisyonunun iki elit grubundan oluştuğunun altını çiziyor: Yeni oligarklar ve güçlü adamlar.

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'YENİ OLİGARKLAR PUTİN'E BAĞIMLI'

'Bugünün oligarkları, korunmaları ve varlıklarının devamı için neredeyse tamamen Putin'e güveniyorlar' diyen Chyzh, oligarkların yönettiği tüm varlıkların nihayetinde devlete ait olduğunu belirtiyor ve ekliyor: 've şu anda devlet Putin'dir.'

Oligarklar ve devlet arasındaki ilişkinin tek yönlü olduğunu belirten Chyzh, 'Dolayısıyla modern oligark sisteminin kilit unsuru, statüleri ve servetlerinin devamı için başkana yani Putin'e benzersiz bir şekilde güvenmeleridir' diyor.

Batıdaki servetlerini kaybetmelerine rağmen oligarkların Putin'in korumasına ihtiyaç duyduğunun altını çizen Chyzh şu ifadeleri kullandı;

'Putin onların koruyucusu. Eğer giderse, Rusya'da kalan varlıklarını kaybederler, yolsuzluk suçlamaları, kovuşturma veya daha kötüsü ile karşı karşıya kalabilirler.'

PUTİN'İN GÜÇLÜ ADAMLARI

Chyzh'e göre, Putin'i iktidarda tutan koalisyonun ikinci ayağı çevresindeki 'güçlü adamlar' Putin'in kilit öneme sahip pozisyonlara güvendiği kişileri atadığını belirten Chyzh, 'Bu grubun çoğu ya KGB'de Putin'le birlikte hizmet etti ya da 80'li ve 90'lı yıllarda St Petersburg belediye başkan yardımcısıyken onunla çalıştı' diyor.

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Bu isimlerin Putin ile aynı siyasi görüşe sahip olduğunu belirten Chyzh, 'Onun şahin, Batı karşıtı görüşlerini paylaşıyorlar ve Putin'in yakın arkadaşları olarak büyük bir siyasi etkiye sahipler' ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR 'GÜÇLÜ ADAMLARA' FAYDA SAĞLAYABİLİR

Avrupa-Atlantik jeopolitiğinde yardımcı doçent olan Profesör Mark Galeotti ise bu grup için, Rusya'nın dünya sahnesindeki dışlanmış statüsü ve izolasyonu bir fayda sağlayabilir.

Oligarklarının aksine, güçlü adamların daha ideolojik ve iç politikaya endeksli olduklarını belirten Galeotti, baskı ve otokrasinin onların konumlarını daha da güçlendirebileceğinin altını çiziyor.

Başka bir deyişle ABD öncülüğündeki yaptırımlar bu grubu ve dolayısıyla Putin'i iç siyasette daha güçlü bir konuma getirebilir.

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Çoğu uzman, kısa vadede hem oligarkların hem de güçlü adamların Putin'e daha da yakınlaştırılacağını düşünüyor.

'Putin rejiminin ölümünü garanti etti' diyen Galeotti, bunun muhtemelen yıllar alacağını belirtiyor. Zira şu anda Rusların en az yüzde 70'i Ukrayna'daki savaşı destekliyor.

Putin'i zorlu bir sürecin beklediği bir gerçek. Ancak Ukrayna konusunda halk desteğinin yanı sıra oligark ve güçlü adamları da yanında bulunduran Putin'in iktidarı kolay kolay bırakmayacağı da ortada.

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