O herkesin sevgilisiydi… Yanında çocuklarıyla birlikte can verdi! ‘Affet aşkım seni kurtaramadım’

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Rus saldırılarının en yoğun olduğu, Kiev yakınlarındaki Irpin’den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos’un hikâyesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

Tatyana ve çocuklarının cansız bedenlerinin fotoğrafları dünyaya AP tarafından servis edilmiş, bu fotoğraflar İrpin’de ve genel itibarıyla Ukrayna’da yaşanan savaş vahşetinin simge fotoğraflarından olmuştu.

Tatyana ve çocuklarının ölümü bu fotoğrafla dünyada savaşın simgesi haline gelmişti...

Dünya basını bu fotoğrafların izini sürerek ailenin hikâyesine ve geride kalan acılı babanın sözlerine ulaştı.

Aile, 2014 yılında Donetsk’te yaşanan çatışmalardan kaçarak daha güvenli gördükleri başkent Kiev'e taşınmak istemiş; yeni evleri için de Kiev’e yakın mesafedeki İrpin şehrini seçmişti.

Tatyana ve eşi bir savaştan kaçarak bir diğer savaşın ortasında kaldılar

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Buraya taşındıktan sonra SE Ranking adındaki bir IT şirketinde çalışmaya başlayan Tatyana hem çevresi hem de iş arkadaşlarının sevgili olmuş, herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Tatyana’nın şirkette muhasebe bölümünün müdürlüğüne kadar yükseldiği aktartıldı.

HERKESİN GÖZBEBEĞİYDİ

Tatyana’nın ölümünden sonra çalıştığı şirketteki iş arkadaşları onun için sayısız paylaşım yaptı. “Ona en saçma ve sıkıcı sorularla ve sorunlarla gitseniz bile sizi her zaman sabırla dinler ve elinden gelen tüm yardımı yapardı. O bizim ablamızdı.” diyen iş arkadaşları talihsiz kadının espri yeteneğinden, her zaman güler yüzlü olduğundan ve yaptığı şakalarla şirketteki herkesi güldürmesinden bahsederek üzüntülerini dünya basınına aktardı. Herkes Tatyana’nın ardından aynı cümleyi tekrar etti:

“Onu hiç unutmayacağız ve ölümünü asla affetmeyeceğiz!”

9 yaşındaki Alise ve 18 yaşındaki Nikita anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettiler

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Şirketten yapılan resmî açıklamada ise “Sevgili meslektaşımız ve arkadaşımız yaşındaki Tatyana Perebeynos’u ve iki çocuğunu Rus saldırısında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O ve ailesi İrpin’den kaçmaya çalışıyordu. Acımızı ne tarif edebiliyor ne de dindirebiliyoruz. Tatyana, Alise ve Nikita’nın birer istatistik olarak, sadece ölü sayılarına eklenmesine izin vermeyeceğiz. Tatyana ve ailesi sivillere yönelen şiddetin, insalığa karşı işlenen bir suçun kurbanları oldular. Rus ordusu suç işliyor ve durdurulmalı. Kalbimiz kırık. Ve dualarımız var olma savaşı veren tüm Ukraynalılarla.” Tatyana köpeklerini de yanına almıştı... Biri onlarda birlikte ölürken diğeri de bacağını kaybetti

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ANNESİNE BAKTIĞI İÇİN GERİDE KALMIŞTI

Tatyana Perebeynos, yanında 9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita ile İrpin’deki saldırılardan kaçmaya çalışıyordu. Yanlarında ailenin iki köpeği de vardı.

Tatyana annesine baktığı için tahliyelerde geride kalmış, yola diğerlerinden geç çıkabilmişti. Yanlarında bir komşularıyla birlikte geçtikleri köprünün ardından savunmasız bir halde boş bir sokağa gelen aile tam o noktada Rusların ateşlediği silahların mermilerine hedef oldu ve oracıkta can verdi.

ACILI EŞİNİN SÖZLERİ HERKESİ AĞLATTI

Herkes Tatyana ve çocuklarından büyük bir acıyla söz ederken geride kalan kocası ve bir baba olarak çocuklarını da kaybetmiş olan eşinin sözleri ise adeta okuyanların kalbine işledi.

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“Ruslar hepsini benden aldı. Tatyana başaramadı. Sırada daha ne var? Bu vahşet daha ne kadar sürecek?”

Ailesinin fotoğraflarını Facebook’tan paylaşan acılı eş ve baba son olarak şu sözlerle dünyaya seslendi:

“Geliyorum yanına. Seni bir kez daha görmeliyim. Affet sevgilim seni koruyamadım.”