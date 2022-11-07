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Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti

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#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ
Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 13:00

Ukrayna’da yaşanan çatışmalarda Rus askerin insansız hava aracından atılan bombayı eliyle etkisiz hale getirdiği anlar kaydedildi.

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Ukrayna ve Rusya ordusu arasında yaşanan çatışmalardan, ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Cephe hattındaki askerlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçlarından gelen görüntüler yaşamla ölüm arasındaki saniyeleri ortaya koydu.

Cephe hattındaki bir mevzide saklanan Rus askerini fark eden Ukraynalı direnişçilere ait bir insansız hava aracı, askeri etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak Rus asker bombalı saldırıdan kurtularak yoluna devam etti.

Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti

Rus askeri tespit eden insansız hava aracı askerin üzerine yüksekten bomba bırakmak istedi. İnsansız hava aracı kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus askerin üzerine ısrarla 3 bomba bırakılıyor. Ancak Rus asker üzerine düşen bombaları birer birer yok etmeyi başardı.

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Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti

İlk bombanın askerin arkasına düştüğü görülüyor. Soğuk kanlı bir şekilde hareket eden Rus askerin, arkasına düşen bombayı eliyle alıp uzağa attığı görülüyor.

Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti

İkinci denemede tam önüne düşen bombayla göz göze gelen Rus asker yine büyük bir rahatlıkla bombayı elime alıp fırlatıyor.

Rus asker üzerine düşen bombaları eliyle yok etti

Son girişimde de Rus askerini etkisiz hale getiremeyen insansız hava aracı tüm cephanesini harcadığı için geri dönmek zorunda kalıyor.

Rus askerin saldırının durduğunu anlayınca uzandığı mevziisinden kalkıp koşmaya başladığı görülüyor.

Görüntüler Rus sosyal medya sitelerinde viral olmuş durumda. Rus haberlerine de konu olan görüntülerde, askerin soğuk kanlı ve rahat davranışı gündem yarattı.

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#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ

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