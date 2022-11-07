Yunan basınının 'ABD planı' ters tepti... ABD'den flaş Yunanistan açıklaması

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Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı.

'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu yüksek sesle soran komşu basını bu defa bu soruyu ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'e yöneltti.

ANT1'e konuşan ABD'li elçi Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki krize ve ABD'nin olası bir sıcak olaya tepkisine kapsamlı bir şekilde değindi.

Tsounis, 'Birincil ilke, Yunanistan ve Türkiye'nin farklılıklarını diplomatik olarak ve Uluslararası Hukuka uygun olarak tartışması ve çözmesi gerektiğidir. Başka seçenek yok' ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın saygı duyulan müttefikler ve NATO'nun çok önemli üyeleri olduğunun altını çizen ABD'li elçi sözlerine şöyle devam etti;

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'Bunu yapmak için sürekli olarak Yunanistan ve Türkiye ile görüşüyoruz. Çünkü hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin barış aradığını biliyorum. Birçok ilişkide farklılıklar vardır. Ancak bu durumda barış birincil ilkedir ve ancak diplomatik olarak sağlanabilir.'

SAVAŞ ÇIKARSA ABD NE YAPACAK?

Olası bir saldırıda ABD'nin Yunanistan'ın yanında yer alıp yer almayacağı sorusu üzerine ABD'li elçi 'Yunan ordusu vatanı koruyabilir' diyerek ABD'nin çatışmaya müdahil olmayacağının sinyalini verdi.

Tsounis, 'Ancak ABD büyükelçisi olarak ABD, barış için yorulmadan çalışacak' dedi.

ABD'den destek alabilmek için yoğun çaba harcayan Yunan basınının planı ABD'li elçinin açıklaması ile karşılık bulamadı.

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi.

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Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.