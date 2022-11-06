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Financial Times'tan dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan'ın çok kartı var

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#Rusya#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#Dünya
Financial Timestan dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğanın çok kartı var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 11:51

Rusya’nın tek taraflı olarak askıya aldığı tahıl koridoru Türkiye’nin yeniden devreye girmesi ile birlikte yeniden çalışmaya başladı. Türkiye'nin çabası ile hayata geçen bu gelişme sonrası Financial Times'tan dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

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Rusya bu haftanın başında Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeni ile tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden patlak veren tahıl krizi için tekrar devreye girdi ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dünyanın tahıl ihracatı konusunda rahat bir nefes almasını sağlayan ilk açıklama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü ve tahıl anlaşmasının devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.

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Bu gelişme kısa sürede Dünya gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Uluslararası haber ajansları Erdoğan'ın açıklamasını 'acil' kodu ile abonelerine geçti, pek çok gazete bu gelişmeyi manşetine taşıdı.

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Tahıl krizinin çözülmesinin yanlıları sürerken Financial Times (FT) gazetesinden dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

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'İzolasyon, Rusya'yı Türkiye'ye bağımlı hale getirdi' yorumuna yer verilen haberde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekildi.

Haberde 'Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı' ifadesine yer verildi ve 'Erdoğan'ın çok kartı var' denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz'de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirilmişti.

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Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca Trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor.

Açıklamada tahıl anlaşmasında Rusya'nın tavrıyla ilgili BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de rapor sunulduğu ifade edilmiş, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya'ya saldırıların sürdürülmemesi için BM'den destek istendiği belirtilmişti.

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