Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan bu sözlerle çalkalanıyor: Savaşa hazır olun!

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistan bu sözlerle çalkalanıyor: Savaşa hazır olun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 12:24

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis de katıldı. Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis'in Türkiye açıklaması Yunanistan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Haberin Devamı

Komşu Yunanistan'dan tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ege'deki tansiyonu artıran açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis'in sözleri kısa sürede komşunun bir numaralı gündemi oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı olan Apostolakis'in Türkiye açıklaması Yunanistan'ın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Apostolakis 'en kötü senaryoya hazır olmalıyız' diyerek bir dizi uyarıda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Financial Timestan dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğanın çok kartı varFinancial Times'tan dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan'ın çok kartı varHaberi görüntüle

İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğinin altını çizen Apostolakis, bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini belirtti.

Apostolakis 'Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı.' sözleri ile Türkiye ile savaşa hazır olunması gerektiği mesajını verdi.

Haberin Devamı

Türkiye ile müzakerelerde 12 mil konusunun daima masada olması gerektiğini belirten Apostolakis sözlerine şöyle devam etti;

'Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit’teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur.'

Gözden Kaçmasın

Tahıl krizini Türkiye çözdü... Dünya basınından Erdoğan vurgusuTahıl krizini Türkiye çözdü... Dünya basınından Erdoğan vurgusuHaberi görüntüle

KRİZ MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota