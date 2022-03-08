Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Ülke hazırlıklara başladı...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna işgaliyle ilgili niyetlerini açıkça ortaya koydu ve bu ülke üzerinde gerçekleştirmek istediği şeyleri müzakere masasına da taşıdı. Ancak birçok uzmana göre Putin’in başlattığı bu savaş Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. Siyasi analizciler Rus liderin hedefinin NATO ve AB’yi sadece kendi sınırlarından değil komşularının etrafından da kovmak istiyor ve bu uğurdaki nihai hedefi Ukrayna’dan sonra diğer Doğu Avrupa ülkelerine saldırmak.

Bu ülkelerin başında ise Moldova geliyor. Geçen hafta bir harita önünde konuşurken bu hedefi açık ettiği konuşulan Belarus lideri Lukaşenko buna kanıt olarak gösterilirken Moldova’nın AB ve NATO’ya olan yakınlığı da onu hedef tahtasının tam ortasına yerleştiriyor.

Putin’in kuvvetlerini Ukrayna’nın güneyine yöneltmesi yol haritasında bir sonraki durağın Moldova olabileceğini işaret ederken ülke çoktan bu işgal tehdidiyle ilgili hazırlıklara başladı bile.

Haberin Devamı

KİLİT NOKTA: AYRILIKÇI TRANSNİSTRİA

Moldova’nın doğusundaki Rus yanlısı bölge Transnistria, bu korkuları tetikleyen yegâne faktörlerden biri. İstihbarat birimleri buradaki birliklerin Rus birliklerine katılarak ülkenin olası işgaline destek vermesinden korkuyor.

Ukrayna ve Romanya arasında yer alan Moldova, NATO ve AB’ye üye olmasa da yıllardır ülkedeki Rusya ve Avrupa yanlısı iki ayrı gücün mücadelesine sahne oluyor.

Batılı kaynaklar Rusya’nın tıpkı Ukrayna’nın doğusunda olduğu gibi Moldova’da da sahte bayrak operasyonu (savaş esnasında bir ülkenin kendi dışındaki bir bayrağı kullanarak başka bir ülkeyi savaşa çekmeyi hedefleyen askeri operasyon) düzenleyebileceğini düşünüyor.

Transnistria, kendi para birimini kullanıyor ve banknotların üzerine Rus askeri için dikilen anıtın resmi var

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu birkaç gün önce, tıpkı Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkesinin Avrupa Birliği başvurusunu acil bir şekilde imzaladı. Ülke, önümüzdeki hafta Fransa’da toplanacak gayrı resmi kurulda başvurusuna yeşil ışık yakılması beklentisi içinde.

Haberin Devamı

PUTİN, RUS YANLISI HÜKÜMET PEŞİNDE

Moldova, Rusça konuşan büyük bir nüfusa sahip. Bu kişilerin Rus hükümeti tarafından Moldova hükümetine karşı protestolara kışkırtılması, Moldova’nın Avrupa yanlısı hükümetinin Moskova tarafından düşürülmeye çalışılması gibi ihtimaller Rusya’nın izleyebileceği yollardan öne çıkanlar olarak görünüyor. Moldovalı diplomatlar dünya medyasına verdikleri demeçlerde Putin’in Moldova’da Rus yanlısı bir hükümet kurulması için elinden geleni yapacağını söylüyor.

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, ülkesinin bu tehditler karşısında hazırlıklar başladığını kabul ediyor. Ve yukarıda bahsedilen ihtimallerin hiçbiri görmezden gelinmiyor.

Moldova Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri

Haberin Devamı

Üstelik Moldova’nın Ukrayna’nın gösterdiği direnci gösteremeyeceği bir gerçek; ülkenin ordusu sadece 3 bin 500 kişilik ve savunma bütçesi de çok kısıtlı. Ukrayna işgali başladığından beri Moldova’nın birincil hedefi sınır muhafızlarını güçlendirmeye çalışmak oldu.

Başkent Kişinev’de bulunan siyasetçiler Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal operasyonunda temel hedeflerden birinin Sovyetler’in yıkılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı ve Rus yanlısı Transnistria’ya bir kara yolu köprüsü sağlamak olduğunu düşünüyor.

LUHANSK VE DONETSK'E BENZEYECEK

Transnistria’da 1500 kişilik bir Rus askeri birliği bulunuyor. Genel kanı ise ukrayna’daki yeni rotası Odesa olan Rusların Moldova’daki askerileriyle Odesa saldırısına katılması. Moldova-Odesa arası mesafe ise sadece 40 kilometre.

Haberin Devamı

Moskova’dan yıllardır destek gördüğü bilinen bu bölgenin tıpkı Luhansk ve Donetsk gibi Rusya’dan gelebilecek destek talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Üstelik Moldova, Ukrayna’nın batıdaki komşuları arasındaki en kırılgan konumdaki ülke. Ukrayna’dan kaçan 163 bin kişiyi ülkeye kabul eden Moldova, bu sayının Odesa’ya saldırı durumunda kat kat artmasını bekliyor.

Pankartta 'Putin Ukraynalıları öldürüyor. Sırada kim var?' yazıyor: Moldova Rus işgalinden korkuyor...

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, şimdiden nüfuslarının yüzde 2’den fazla arttığını, bunun İngiltere’ye uyarlanması durumunda rakamın bir milyon 200 bin gibi düşünülebileceğini söylüyor ve sistemlerinin şimdiden çok zorlanmaya başladığını ekliyor.

Haberin Devamı

ACİL DURUM İLAN ETTİLER

24 Şubat’ta acil durum ilan eden ülke şimdiden gıda ithalatını sınırlandırdı, hava sahasını kapattı ve Ukrayna – Transnistria sınırlarındaki güçlerini arttırdı.

Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri olan Moldova’da Ukraynalı mültecilerin kalıcı olamayacağı konuşuluyor. Ülkeye giren 100 bin civarındaki Ukraynalı çoktan Romanya’ya geçmiş ve AB’ye yaklaşmış durumda.

Başkent Kişinev’de sokaklarda rastlanan Ukraynalı mülteciler Putin2in bir sonraki hedefinin Moldova olduğunu açıkça ifade etmeye başladı. Ukrayna’da birçok akrabası olan Moldovalılar mültecilere kollarını açarak yemek, kalacak yer ve daha birçok yardımda bulunmaya devam ediyor.

Transnistria’daki Lenin anıtı

Öte yandan bu akışı kaldıracak gücü giderek azalan ülkenin mültecilerin sayısının artmasıyla birlikte çok daha fazla dış yardıma ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Yetkililer ülkenin şimdiden yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini tüketmeye başladığını ve destek gelmezse Moldova2nın buna daha fazla dayanamayacağını belirtiyor.