Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde...

Kremlin şimdiye kadar dış operasyonlar konusundaki gizliliğiyle tanınıyordu ancak Putin'in Ukrayna savaşındaki planlarını en yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukaşenko bozdu.

SALDIRI HATLARINI GÖSTEREN HARİTA ÖNÜNDE KONUŞTU

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi. Lukaşenko'nun önünde konuştuğu harita, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen saldırı hatlarını gösteriyordu. Bu saldırılardan bazıları (Kiev, Kırım, Herson gibi) işgalin ilk birkaç gününde gerçekleşti.





Has Lukashenko accidentally revealed #Moldova will be invaded next? #Belarus dictator stands in front of detailed map. #Lukashenko #UkraineRussianWar pic.twitter.com/G2WzJiqqGS