Rusya’ya 4 koldan kuşatma: Oligarklardan Bolşoy balesine kadar... Peş peşe yasak

Haberin Devamı

MOSKOVA, Soğuk Savaş’tan beri dünya sahnesinde elde ettiği konumu tümden kaybetmeye yakın. Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak KuzeyAkım-2 iptal edilir mi edilmez mi tartışmasından neredeyse tüm Rus uçak ve gemilerinin Batı ülkelerine erişiminin engellendiği bir noktaya sadece altı günde geldik. Bugün Rus sporcuların dahil olabileceği uluslararası bir spor organizasyonu neredeyse kalmadı, Batılı teknoloji şirketleri bu ülkeye hizmet sağlamayı durdurdu.

Gözden Kaçmasın 65 km’lik konvoyla geliyorlar Haberi Görüntüle

OLİGARKLARA YASAK

AB ve ABD, her gün daha fazla sayıda Rus iş insanı ve hükümet yetkilisini yaptırım listesine ekliyor. Kara listede halihazırda 680 Rus vatandaşı yer alırken öne çıkan ilk 10 isim şöyle:

Gözden Kaçmasın Belarus Ukrayna sınırındaki birlik sayısını iki katına çıkartıyor! Haberi Görüntüle

1- Igor Seçin: Devlet petrol şirketi Rosneft’in CEO’su, eski Başkan Yardımcısı.

2- Gennadi Timçenko: Enerji ve taşımacılık devi Volga Grup’un kurucusu.

Haberin Devamı

3- Vladimir Kiriyenko: Sosyal medya şirketi VK’nin CEO’su.

4- Alexander Vedyakin: En büyük Rus bankası Sberbank’ta üst düzey yönetici.

5- Dmitri Peskov: Putin’in basın sözcüsü.

6- Sergey Roldugin: Putin’in en büyük kızı Maria’nın vaftiz babası, Rusya liderinin ‘kasası’ olarak biliniyor.

7- Sergey Ivanov: Devlet destekli elmas madeni şirketi Alrosa’nın CEO’su.

8- Andrey Puçkov: Rusya’nın ikinci büyük finans kuruluşu VTB Bank’ta üst düzey yönetici.

9- Nikolay Tokarev: Boru hattı devi Transneft’in sahibi.

10- Alişer Usmanov: Demir-çelik patronu, Putin’in ‘gözde’ oligarklarından.

Putin’e yakın, Rusya’nın bu en güçlü insanlarının AB ile yaptırımlara katılan ABD ve İngiltere gibi ülkelere seyahat etmeleri yasaklandı. Varsa yurtdışındaki mal varlıkları donduruldu. Ayrıca Batılı şirket ve kişilerle iş yapmaları, finansmana erişmeleri engellendi.

TARAFSIZLAR DA KATILDI

Bugüne kadar krizlerin dışında kalmayı tercih eden, tarafsızlıklarıyla ünlü ülkeler bile harekete geçti. İsveç, Finlandiya, İsviçre ve İrlanda yaptırımlara katılacaklarını açıklarken, Asya’da ise Güney Kore ve Singapur, Moskova karşıtı adımlara ortak oldular.

Haberin Devamı

HAYAT ZORLAŞIYOR

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Rus ekonomisini çökertmeyi hedeflediklerini açıkça söyledi. İngiltere, Rus gemilerine limanlarını kapattı. İspanya da AB ülkelerine “limanları tüm Rus gemilerine kapatma” çağrısı yaptı. Yani Rus uçaklarından sonra gemiler için de hareket alanı giderek daralıyor. Bundan önce Rus bankaları, uluslararası para transferinde kullanılan SWIFT sisteminden atılmış, ayrıca Rusya Merkez Bankası’nın yurtdışındaki varlıklarına erişimi engellenmişti. Bu şartlar altında Rusya’da hayat sıradan vatandaşlar için giderek zorlaşıyor.

İRİLİ UFAKLI YAPTIRIMLAR

- ABD’li teknoloji devleri YouTube, Facebook ve Microsoft ile Çinli TikTok, Rus devlet kanalları RT ve Sputnik’e Avrupa’da erişim yasağı getirdi.

Haberin Devamı

- Disney ve Sony Pictures, gelecek filmlerinin Rusya gösterimlerini iptal etti.

- Cannes film festivali yönetimi, mayısta 74’üncüsü yapılacak etkinliğe Rus heyetinin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

- FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımının organizasyonlara katılımını askıya aldı. Rusya’daki Formula 1 yarışı da iptal edildi.

- Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti. Rus sporcular uluslararası rugby, curling, buz pateni ve voleybol yarışmalarına da katılamayacak.

- Judo ve karate federasyonları Rusya lideri Vladimir Putin’in unvanlarını geri aldı.

Gözden Kaçmasın Evden kaçış Haberi Görüntüle

DEV ŞİRKETLER KAÇIYOR

- Alman otomobil devi BMW ve iPhone üreticisi Apple, Rusya’ya satışları durdurdu.

Haberin Devamı

- Dünyanın en büyük konteyner taşımacısı Danimarkalı Maersk, gıda ve ilaç hariç Rusya varış ve çıkışlı tüm teslimatları durdurdu.

- Enerji devleri İngiliz BP ve Shell, Norveçli Equinor ve Fransız Total Rusya operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

- İngiliz bankası HSBC ve Avustralya varlık fonu Rusya yatırımlarından vazgeçiyor.

BOLŞOY’UN KUĞU GÖLÜ BALESİNE BİLE YASAK

Münih Filarmoni Orkestrası, Kremlin ile bağları olduğu bilinen ünlü Rus orkestra şefi Valery Gergiev’i (68) Putin’i kınamadığı için kovdu. Orkestra yönetimi, klasik müzik ustasına ‘Rusya’nın saldırganlığına karşı tavır alması için’ pazartesiye kadar süre tanımıştı. Yunanistan’da ise ünlü Kuğu Gölü Balesi dahil Rus kültür etkinleri iptal edildi. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni ünlü Bolşoy balesinin, pazar günü Moskova’da Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ gösterisinin, Atina Kültür Sarayı’nda naklen yayınlanması etkinliğinden vazgeçtiğini belirtti. (Yorgo KIRBAKİ)

Haberin Devamı





HEYKELİNİ DEPOYA KALDIRDILAR

Fransa’nın başkenti Paris’teki Grevin Müzesi’nde Rusya lideri Putin’in balmumu heykeli, Ukrayna işgali nedeniyle parçalara ayrılarak depoya kaldırıldı.

PUTİN İÇİN SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI İSTENDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim A.A. Khan, Ukrayna’daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında savaş suçları soruşturması açmaya hazırlandığını duyurdu. Başsavcı Khan, Ön Yargılama Dairesi’nden soruşturma açmak için yetki alacaklarını belirtti. Khan, UCM’nin “20 Şubat 2014’ten bu yana Ukrayna topraklarında işlenen her türlü soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçu” konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti. UCM’den yapılan açıklamada Rusya aleyhine duruşmalarına 7-8 Mart’ta gerçekleştirileceğini bildirdi. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)