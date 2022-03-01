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Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde

#Sergei Roldugin#RUSYA#Ukrayna
Putinin kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası olan Rus oligark Sergei Roldugin AB'nin yaptırım listesine alındı. Roldugin'in Putin'in gizli servetinin izini sürmenin anahtarını elinde tuttuğu iddia ediliyor.

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Ukrayna'nın işgali, Rus ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek, Rus bireyleri, kurumları ve şirketleri kapsayan bir dizi yaptırıma yol açtı. Yaptırım listesindeki isimlerin özellikle Putin'in arkadaş çevresinde olması dikkatleri çekiyor.

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PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI DA LİSTEDE

Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'daki 680 kişinin ve 53 şirketin AB'deki varlıklarını dondurdu ve seyahat yasağı uyguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızının vaftiz babası Rus oligark Sergei Roldugin'in de dahil olduğu 26 Rus iş insanının daha yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Putinin kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde

Rusya Devlet Başkanı Putin ve yakın arkadaşı Sergei Roldugin

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EN AZ 5 OFFSHORE ŞİRKETİ VAR

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan yasal metinde “Roldugin, Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olan bir iş adamı. O, Putin’in finansal ağının bir parçası. En az beş Offshore şirketi var ve varlıklarını ‘Putin’in cüzdanı’ olarak bilinen Bank Rossiya’da tutuyor." ifadeleri yer aldı.

Listeye Roldugin dışında petrol alanındaki iş insanları, banka ve finans sektöründekiler, kamu çalışanları ve medyadan isimler eklendi.

Putinin kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesinde


PUTİN'İN GİZLİ SERVETİNİN ANAHTARINI ELİNDE TUTUYOR

Eskiden yüksek profilli bir orkestra çellisti olan 71 yaşındaki Sergei Roldugin Putin'in en yakın arkadaşlarından biri. Batı medyası dışarıdan mütevazi bir müzisyen olarak görünen Roldugin'in Putin'in gizli servetinin izini sürmenin anahtarını elinde tuttuğunu iddia ediyor.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

ICIJ'nin soruşturmasına göre, Roldugin, Putin'in gizli finansal ağının bir parçası olarak bankalar ve denizaşırı şirketler aracılığıyla en az 2 milyar doların aklanmasından sorumlu. Kamuoyuna sızan Panama Belgeleri'nde Roldugin'in kara para akladığı belirtilmiş ve kişisel olarak yüz milyonlarca dolar kâr elde ettiği iddia edilmişti.

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