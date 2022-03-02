'Putin'in hesabÄ± Kiev'de ÅŸaÅŸtÄ± mÄ±'

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SÃ¼reci yakÄ±ndan takip eden uzmanlara bu direniÅŸin Rusya iÃ§in â€˜sÃ¼rprizâ€™ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduk...

DONBASâ€™TA DURSAYDIÂ Ä°Åž BU HALE GELMEZDÄ°

Ahmet Yavuz (Emekli TÃ¼mgeneral): Ruslar bÃ¶yle bir direniÅŸ beklemiyordu. SaÄŸlÄ±klÄ± bir deÄŸerlendirme yapmadÄ±lar Ã§Ã¼nkÃ¼. AmaÃ§larÄ± ile araÃ§larÄ±nÄ± dengeleyemediler. Sadece Donbasâ€™a girmiÅŸ olsalardÄ±, iÅŸ bu hale gelmezdi. Putinâ€™in tansiyonu Ã§ok yÃ¼ksekti ve hata yaptÄ±. Muhtemelen Ã§evresinden gelen deÄŸerlendirmeleri de dikkate almadÄ±.

BU BOYUTTA BÄ°RÂ BASKI UMMUYORDU

Hakan BayrakÃ§Ä± (Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ±): Ruslar sivil alanlara Ã§ok zarar vermemek iÃ§in ateÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ de tam kapasite kullanamÄ±yor. Bu da RuslarÄ± yavaÅŸlatÄ±yor. GerÃ§ekten bÃ¶yle bir direniÅŸ beklemediklerini sÃ¶yleyebilirim. Sadece halk direniÅŸini deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n Rusyaâ€™ya bu boyutta bir baskÄ± ve yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ± da beklemiyorlardÄ±. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¶yle bir baskÄ± ilk defa gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°sviÃ§re hiÃ§bir olaya karÄ±ÅŸmaz, o bile tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozdu.

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ZORLANIR AMAÂ GERÄ° ADIM ATMAZ

Dr. Furkan Kaya (Akademisyen): Putin asÄ±l hedefinin Zelenski hÃ¼kÃ¼meti olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Halk direniÅŸinin olmasÄ± normal. Ã‡ok hazÄ±rlÄ±klÄ± ve organize olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyemeyiz. Ama Putin de bu harekÃ¢tÄ±n bu kadar uzamasÄ±nÄ± beklemiyordu. UzadÄ±kÃ§a iÃ§erideki tartÄ±ÅŸma daha da artacak, Putinâ€™i zorlayacak. Putin geri adÄ±m atacak gibi durmuyor. Ukraynaâ€™yÄ± yeni bir Berlin DuvarÄ± gibi ikiye bÃ¶lebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

SÄ°VÄ°LLERÄ° Ã–LDÃœRMEMEKÂ Ä°Ã‡Ä°N YAVAÅž DAVRANIYOR

Prof. Dr. Mesut HakkÄ± CaÅŸÄ±n (Devletler Hukuku UzmanÄ±): Rusya bu harekÃ¢ta 4 yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlanÄ±yor. PlanlarÄ± tamamlamadan operasyona baÅŸlamazdÄ±. Bu kadar direniÅŸ beklemiyorlardÄ±. Ama sivilleri de Ã¶ldÃ¼rmek istemiyorlar. Ukraynaâ€™yÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ bir teslime zorlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Stratejileri bu. Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunu kopardÄ±, Karadenizâ€™le baÄŸÄ±nÄ± kesti. Geride kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ukrayna kalacak. BatÄ± Ã§ok geÃ§ kaldÄ±. ArtÄ±k denge deÄŸiÅŸmez.

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ZELENSKÄ°â€™NÄ°N TESLÄ°M OLACAÄžINI SANIYORDU

Dursun Ã‡iÃ§ek (Emekli Kurmay Albay, SiyasetÃ§i): Rusya bir taarruz baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nda, Ukrayna CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n beyaz bayrak Ã§ekeceÄŸi, teslim olacaÄŸÄ± veya Ã¼lkeyi terk edeceÄŸini hedefliyordu ama olmadÄ±. Zelenski ve UkraynalÄ±lar, BatÄ±â€™nÄ±n da desteÄŸiyle direnmeye baÅŸladÄ±. AslÄ±nda dÃ¼nya kamuoyu da bunu Ã§ok beklemiyordu. DevamÄ±nda ne olur peki? Rusya KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n kuzeyini emniyete aldÄ±. Kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda tampon bir bÃ¶lge oluÅŸturdu. ArtÄ±k hedefi Kievâ€™i sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak masada bu kazanÄ±mlarÄ±nÄ± Ukraynaâ€™ya ve BatÄ±â€™ya kabul ettirmek.

BU SAVUNMAYIÂ BEKLEMÄ°YORDU

Ä°smail HakkÄ± Pekin (Emekli Korgeneral): Bence bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir direniÅŸ beklemiyorlardÄ±. Kievâ€™in dÄ±ÅŸÄ±na daha yeni bir birlik gÃ¶nderiyorlar. Bu da hesaplarÄ±nÄ±n baÅŸta bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Donbasâ€™a girdiklerinde hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸeceÄŸini hesap etmiÅŸ olabilirler. Ukraynaâ€™nÄ±n da iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. RuslarÄ±n yanlÄ±ÅŸ hesap yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

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DÄ°RENÄ°Åž UZADIKÃ‡AÂ RUSYA YIPRANACAK

Prof. Dr. Hasan KÃ¶ni (UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler UzmanÄ±): Rusya iÃ§in bu direniÅŸ bir sÃ¼rpriz. DireniÅŸ uzadÄ±kÃ§a Rusya daha da yÄ±pranacak. Tabii ABDâ€™nin de sÄ±kÄ± desteÄŸi var. Rusya, Ã‡eÃ§enistanâ€™da topyekÃ»n bir ateÅŸ gÃ¼cÃ¼ kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Sivil ayrÄ±mÄ± yapmamÄ±ÅŸtÄ±. Ama aynÄ± ÅŸeyi Ukraynaâ€™da yapamaz. Hassas davranmak zorunda. Ä°nsani bir ayrÄ±m olduÄŸunu da gÃ¶rÃ¼yoruz burada.

CEPHE GERÄ°SÄ°NDE SEFERBERLÄ°K

Rus kuvvetlerine karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir direniÅŸ gÃ¶steren Ukraynaâ€™da halk topyekÃ»n bir savaÅŸ veriyor. DiÄŸer bÃ¶lgelere nazaran daha sakin olan Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Lviv ÅŸehrinde kadÄ±nlar toplanÄ±p, cephedeki askerler iÃ§in kamuflaj kÄ±yafetleri dikiyor.

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MANKENLE ACÄ°L YARDIM EÄžÄ°TÄ°MÄ°...

Lvivâ€™de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler vitrin mankenleri Ã¼zerinde acil yardÄ±m tekniklerini Ã¶ÄŸreniyor.