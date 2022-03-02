65 km’lik konvoyla geliyorlar

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Dünyayı savaş alarmına geçiren Rus askeri harekâtı, yedinci gününe girerken birçok Ukrayna kenti önceki günü ateş altında geçirdi. İki ülkenin müzakere masasına oturduğu günün akşamı Kiev ve Ukrayna’nın diğer şehirlerine Rus füzeleri yağmaya devam etti. Ülkenin doğusunda, Rusya sınırına yakın Harkov şehriyle Ahtirka kasabası hedef oldu. Harkov şehir meydanına atılan füze Harkov valilik binasını harabeye çevirdi. Yine sabah saatlerinde atılan füzeler Ahtirka kasabasındaki askeri kışlaya isabet etti. Bina yerle bir olurken altında 70’in üzerinde Ukrayna askerinin can verdiği açıklandı. Ukrayna’nın güneyinde Kırım istikametinde de yerleşim birimlerine yönelik bombardımanların devam ettiği bildiriliyor.

İKMAL YAPIYORLAR

Amerikan teknoloji şirketi Maxar ise Ukrayna’ya Rusya’nın askeri harekâtına ilişkin yeni uydu görüntüleri yayınladı. Görüntülere göre Kiev’e ilerleyen Rus askeri konvoyu 65 km uzunluğa erişti. Kente kuzeyden ilerleyen bu konvoyda yüzlerce zırhlı araç yer alıyor. Askeri uzmanlara göre Rus ordusu, muhtemel bir saldırı öncesi yeniden organize oluyor, yakıt ve mühimmat ikmali yapıyor. Başkente kuzeyden ilerleyen 30 bin askerlik konvoy, şehre ulaşıp kuşatma altına aldığında lojistik tamamen kesilmiş olacak.

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‘ORAYI VURACAĞIZ’







Rusya Savunma Bakanlığı da başkent Kiev’de Ukrayna hükümetinin propagandasının yapıldığı bir binanın hedef alındığını ilan ederek, bu yapının etrafında yaşayan kişilerin bölgeyi tahliye etmelerini istedi. Böyle bir uyarı savaşta ilk kez yapılmış oldu. Binanın istihbarat servisine ait olduğu sanılıyor.

KİEV’İ BOĞMA PLANI

Ukrayna işgalinin altıncı gününde, Rusya’nın Kiev’i ele geçirilme planı da netleşmeye başladı. Savaş başladığı günden bu yana yaklaşık 1.5 milyon kişi şehri terk etti. Ancak Kiev’de hâlâ 1 milyonun üzerinde insan var. Üstelik kalan Kievlilerin üçte biri elinde silahla savaşmaya hazır. Dünden itibaren şehrin lojistik zinciri devre dışı kalmaya başladı. Ekmek fabrikalarının depolarında yeterli un bulunmasına rağmen, üretilen ekmek marketlere ulaşamıyor. Marketlerde gıda stokları azalırken raflar da boşalıyor. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentte sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde halk marketlere akın ediyor. Şu anda Kiev halkı mahalle mahalle gruplar oluşturarak, doğrudan ekmek fabrikalarından ihtiyaçları karşılıyor. Ancak bunun ne kadar yeteceği de belirsiz.





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SİRENLER SUSMUYOR: KİEV TV KULESİ DE VURULDU

Kiev'de hayat siren sesleri arasında sürüyor. Önce sirenler duyuluyor ardından patlama sesleri geliyor. Ruslar kentte dün televizyon vericilerinin bulunduğu kuleyi de füzeyle vurdu. Saldırıda en az 5 kişi öldü. Kulenin vurulma anı bölgedeki insanların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Kiev’de “Rusya’ya enformasyon saldırısını önlemek amacıyla” teknolojik altyapıları vuracağını açıklamıştı.





AÇLIK-KARANLIK

Kiev’i abluka altına alarak boğma senaryosunun ikinci ayağı elektrik sistemini kapsıyor. Geçen pazartesi Rus birlikleri uzaktan füze atışıyla şehrin elektrik ihtiyacının yarıdan fazlasını sağlayan “TETS-6” termik santralini devre dışı bıraktı. Ayrıca başkent çevresinde şehre benzin ve mazot tedarik eden yakıt depoları da füzelerin hedefi oldu. Şehirdeki benzin istasyonlarında da yakıt bitmek üzere. Araçlara bir seferde sadece 10 litre yakıt veriliyor.