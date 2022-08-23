‘Putin’in beyni’ diyorlar ama... Kimdir bu şahin Dugin

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Rusya'da hafta sonu kendisini hedef alan bombalı suikastta kızı Darya Dugina’yı kaybeden Aleksander Dugin bir anda Rusya’da ve dünyada en çok konuşulan isim haline geldi. Günümüzde aşırı milliyetçi görüşleriyle Rusya’nın Ukrayna müdahalesine tam destek veren, hatta Putin’in ‘yufka yürekli’ davrandığını söyleyen Dugin, Rusya’nın Türkiye’yi de yanına alarak Orta Asya cumhuriyetleriyle Avrasya Birliği kurmasını savunuyor.

HÜKÜMETTE GÖREV ALMADI

Türkiye’de kendisine yakıştırılan ‘Putin’in beyni’, ‘Putin’in danışmanı’ ve ‘Rusya hükümetinin ideolojiden sorumlu bakanı’ gibi nitelemelerin hiçbiri aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Dugin, Rusya yönetiminde hiçbir zaman görev almadı. Ancak bu tür benzetmeler, Rusya lideri Vladimir Putin ile Aleksander Dugin’in Rusya’nın geleceğine dair görüşlerinin benzer olmasından kaynaklanıyor.

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OKULDAN ATILDI

Rusya’daki “people.ru” adlı internet sitesine göre, Dugin 1962’de Moskova’da doğdu. Babası Sovyet askeri istihbaratı GRU servisinde çalışan Geliy Aleksandroviç Dugin idi. 1979 yılında Moskova Havacılık Enstitüsü’nde öğrenim görmeye başlayan Aleksander Dugin, kimi kaynaklara göre Sovyet karşıtı propaganda yüzünden, kimi kaynaklara göre de hocalarının evlerine girerek hırsızlık yaptığı için okuldan atıldı.

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9 DİL BİLİYOR

Birkaç yıl kapıcılık yaptı ve aynı zamanda kendi kendine İngilizce, Fransızca, eski Yunanca ile Latince öğrendi. Toplamda 9 dil biliyor. Daha genç yaşta mistisizm ve okültizme merak salan Aleksander Dugin, 1980’de yasadışı ‘Siyah SS Nişanı’ tarikatına katıldı. 1988’de ise gazeteci Haydar Cemal ile birlikte Ulusal Vatansever Cephesi siyasi oluşumuna dahil oldu. Sovyetlerin çöktüğü 1990-1991 yıllarında, Bolşevik görüşlü “Den” (Gün) gazetesinde yazmaya başladı. Dugin’in yıldızı 1993 yılında parlamaya başladı. Babası sayesinde KGB arşivlerinde Nazi Almanyası ile ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde Rusya televizyonunda “Asrın Sırları” programına çıkarak üne kavuştu.

AVRASYACI İDEOLOJİ

7 yıl televizyonlarda boy gösteren Dugin, 2000 yılında siyasete atılma düşüncesiyle parlamento seçimlerine katıldı. Ancak başarılı olamadı. Aynı yıl Rus Müftü Talgat Tacuddin ile yakın ilişki kurarak önce Kafkas Birliği, ardından Avrasya Birliği fikrini benimsedi. 21 Nisan 2001 yılında Avrasya siyasi hareketi kuruluş kongresinde Siyasi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2003’te anlaşmazlıklar yüzünden partiden ihraç edildi. Ancak bu kez de ‘Uluslararası Avrasya Birliği’ni (UAB) kurdu. Bu siyasi oluşuma Rusya elitinden ünlü isimlerin yanı sıra birkaç bakan da dahil oldu. İşin ilginç yanı, UAB’ye, Ukrayna’da dönemin aşırı milliyetçi ismi Dmitriy Korçinski de katıldı. 1997 tarihli ‘Jeopolitiğin Temelleri’ adlı kitabında, Dublin’den Vladivostok’a kadar bir “Avrasya İmparatorluğu” hayali olduğunu yazdı.

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İŞİNE SON VERİLDİ

Moskova Devlet Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Görevi, 2014’te Rusya’nın ilk Ukrayna müdahalesine kadar sürdü. Ukrayna’nın Odessa kentindeki kanlı olaylar üzerine söylediği “Nerede Ukraynalı görülse öldürülmeli” sözleri Dugin’in işten kovulmasına neden oldu.

PUTİN’İN SAVUNUCUSU

Dugin, Ukrayna’nın ilhak edilmesine önayak olan “Novorusya” (Yeni Rusya) fikrini benimsemeye başladı. Dugin ile Putin’in ortaklaştığı şey de bu ‘Novorusya’ ideali oldu. Dugin, 2007 ‘de “Putin’in artık herhangi bir rakibi yok, olsalar bile zihnen hasta olmalılar. Putin her yerde, Putin her şey, Putin mutlak ve Putin’in yeri doldurulamaz” görüşünü savunmuştu.

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BABASININ İZİNDEYDİ

Suikasta ölen Darya Dugina (29), babasının yardımcısı olarak çalışıyordu. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekâtını babası gibi destekleyen Darya, Rusya devlet televizyonu kanallarına çıkarak, Ukrayna işgalinin sembolü haline gelen “Z” harfi önünde savaş propagandası yaptı.

Darya tıpkı babası Aleksander Dugin gibi, ‘savaş kışkırtıcılığı’ gerekçesiyle, ABD, AB ve İngiltere’nin yaptırım listesine alınmıştı. ABD Mart ayında ‘Putin’in aşçısı’ olarak bilinen Yevgeny Prigozhin’in İngilizce yayın yapan internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Darya’yı yaptırım listesine almıştı.

Amerikan New York Times gazetesine göre, Daria Dugina, Haziran ayında kanlı bir şekilde ele geçirilen Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasını ziyaret etmiş ve bir Rus radyo kanalına fabrikanın “Satanist kara enerji” ile dolu olduğunu öne sürmüştü.

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DUGİN, KİEV’İ SUÇLADI

Suikastın ardından ilk kez açıklama yapan Aleksander Dugin, kızının ölümünden “Nazi Ukrayna rejimini” sorumlu tuttu. Öte yandan Rusya Lideri Putin taziye mesajında, “Darya’nın eylemleri Rus vatanseverliğinin i ne olduğunu kanıtlamakta” dedi.

ADI TÜRKİYE’DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dugin, 2007’deki Ergenekon Davası ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Türkiye’de adını duyurdu. Darbenin arkasında ABD’nin olduğunu öne sürerek “FETÖ’cüler, ABD’nin himayesinde darbe girişiminde bulundu. Egemen ve bağımsız hareket etmeye çalışan Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasını önlemek istediler” dedi. 4 ay sonra Ankara’ya gelerek, AK Parti grup toplantısına da katıldı. “Putin’in danışmanı” sıfatıyla dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşerek “Putin, stratejik ortaklık ve müttefiklik dostluk elini uzatıyor” açıklamasında bulundu.

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Darya Dugina’nın ölümüyle sonuçlanan suikastı, Rusya’da Vladimir Putin ve iktidarına karşı savaş açtığını açıklayan ‘Ulusal Cumhuriyet Ordusu’ (UCO) örgütü üstlendi. Muhalefet liderlerinden Ilya Ponomaryov, suikastı şimdiye kadar adı duyulmamış bu örgütün üstlendiğini öne sürerek, “Örgüt benimle temasa geçerek Dugin’in aracına bombayı onların koyduğunu belirtti. Örgüt temsilcisi ayrıca bana bir bildiri de iletti. Yazıda Rusya’da oluşturulan Ulusal Cumhuriyet Ordusunun bundan böyle Putin ve iktidarına savaş açtığı ifade ediliyor” dedi.

RUSYA: BOMBACI ESTONYA’YA KAÇTI

Örgütün suikastı üstlenmesine rağmen, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, bombayı araca Ukrayna istihbaratı için çalışan 43 yaşındaki Natalya Vovk’un yerleştirdiğini öne sürdü. FSB ayrıca Vovk’un görüntülerini paylaştı. Şüpheli kadının 23 Temmuz’da kızıyla Rusya’ya giriş yaptığı, saldırı günü Moskova’dan Estonya’ya gittiği belirtildi. Kiev yönetimi, Dugina’nın ölümüyle bağlantıları olmadığını açıklamıştı.

BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM DE UKRAYNA’DA

Ukrayna istihbarat servisi SBU’nun bir yöneticisi evinde ölü bulundu. Başkent Kiev’in 300 km güneyindeki Kropivnitskiy şehrinde SBU’nun bölge başkanı olan Oleksandr Nakonechny’nin evinden geç saatlerde silah sesleri duyuldu. Polis, Nakonechny’nin evde silah yaralarından ölü halde bulunduğunu açıkladı ancak başka detay vermedi. Yerel bir politikacı olan Andrii Lavrus ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nakonechny’nin kendini vurduğunu yazdı. İntihar olup olmadığı netlik kazanmayan olay, SBU personeline yönelik casusluk suçlamaları yüzünden infaz şüphesini akıllara getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, temmuz ayında SBU başkanını başarısızlıkla suçlayarak görevden almış, teşkilat personelinin gözden geçirileceğini açıklamıştı.

ZELENSKİ’DEN 6’NCI AY UYARISI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ülkesinin bağımsızlığının kutlanacağı çarşamba günü Rusya’nın “acımasız” bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Zelenski’nin “Rusya özellikle iğrenç, özellikle acımasız bir şeyler yapmak isteyebilir” dediği çarşamba günü aynı zamanda işgalin altıncı ay dönümü. Rusya’nın o gün, Mariupol’deki çelik fabrikasında direnen Ukraynalı askerleri halka açık bir mahkemeye çıkarabileceği ya da kapsamlı bir hava saldırısı düzenleyebileceği iddialar arasında. Bu korkuyla başkent Kiev’de açık alanda toplanmalar yasaklandı. Kısıtlama perşembe akşamına kadar sürecek, ayrıca çarşamba günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kuzeydoğudaki Harkov şehrinde de perşembe akşama kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.