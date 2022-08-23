Akın akın geliyorlar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk yedi ayındaki yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk yedi ayında toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı. Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Bakanlığın istatistiklerine göre, toplam sayı içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128.28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu. Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan altı aylık verilere göre ülkeyi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurtdışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı temmuz ayı itibarıyla 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.

EN ÇOK ALMANYA’DAN

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk yedi ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137.36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41.36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036.01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

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ARTIŞ YÜZDE 52

Türkiye 2022 yılının temmuz ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sonuçla pandemi öncesindeki temmuz rakamı da geride kalmış oldu.Giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi Temmuz 2019’da 6 milyon 620 bin olarak gerçekleşmişti. Öte yandan, rn çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuz ayında 962 bin 3 kişi ile Almanya birinci, 741 bin 419 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

‘KİŞİ BAŞI GELİRE DİKKAT EDİLMELİ’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Dünya genelinde pandemi nedeniyle evlerine hapsolan, seyahate çıkamayan insanlarda ciddi bir tatil özlemi oluştu. Bu özlem, 2022’de küresel ölçekte talebe neden oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, uluslararası seyahat sayısı 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 221 artarken Avrupa bölgesindeki seyahatlerin sayısında yüzde 350’lik yükseliş kaydedildi. Diğer yandan, bu dönemde ülkemiz açısından kişi başı gelirde yaşanan düşüş üzücü. Pandemide dünyada kişi başı turizm geliri yüzde 40 artarak bin dolar düzeyinden bin 400 dolar seviyesine çıkarken, Türkiye’nin 2021 yılındaki kişi başı ortalama turizm geliri 830 dolar ile ortalama altında kaldı. Yılın ilk yarısında ise kişi başı turizm gelirimiz 2021 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 6 gerileyerek 770 dolara düşmüş durumda. Kişi başı gelirimizi yükseltecek biçimde yeni turizm politikası ve tanıtım stratejilerini çok ivedi bir şekilde geliştirip hayata geçirmeliyiz” dedi.