Kanser avcısı kan testi

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İngiltere’de 50’den fazla kanser türünü teşhis edebilecek yeni bir kan testi deneniyor. Semptomlar daha ortaya çıkmadan hastalığı bulmayı amaçlayan test, başarılı olursa 2024 gibi erken bir tarihte onay alıp kullanıma girebilir. Henüz denemelerin sonucu belli olmasa da araştırmacılar testin “muazzam” bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Testin, sadece İngiltere’de her yıl 167 bin kanser kaynaklı ölümü engelleyebileceğini hesaplanıyor. Bu, ülkede kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 10’una karşılık gelirken, günde 460 hayatın kurtarılması demek. Test kapsamında 50 yaş üstü toplam 140 bin gönüllü taramadan geçirilecek.

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Basit bir kan testi sayesinde, hastalığın semptomları henüz ortaya çıkmadan kanser teşhisi konulabilecek.

DNA’SINI BULUYOR

İngiliz araştırmacılar, ABD şirketi Grail tarafından üretilen testin kanserle mücadelede “dönüm noktası” olabileceği görüşünde. “Galleri” adlı test, kana karışan kanserli hücre DNA’sını ve bunun vücudun hangi bölgesinden geldiğini daha semptomlar ortaya çıkmadan bulmayı hedefliyor. Çoğu kanser türünde hastalar genelde semptom geliştirdikten sonra teşhis edildiğinden, bu tedavide çok önemli olan erken teşhis açısından devrim niteliğinde görülüyor.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Modellemenin önerdiği gibi, testin tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 10’unu önleyip önleyemeyeceği İngiltere’deki deneme sonuçları yayınlandığında görülecek. Test, genellikle yumurtalık ve pankreas gibi tespit edilmesi zor kanser türleri için umut veriyor.