Sağlık çalışanları için hazırlanan 'Beyaz Reformla' ne değişti

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Sağlık çalışanları için hayata geçirilen ‘Beyaz Reform’ kimi çalışanlarca eleştiriliyor kimileri ise reformdan memnun. Peki Beyaz Reform gerçekte ne getiriyor? Çalışmanın içinde bizzat yer alan isimlerden Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş ile konuştum.

Madde madde “Eski uygulama neydi, reformla ne değişti, avantajı ne oldu?” sorularına yanıt verdi:

Doç. Dr. İhsan Ateş

EK ÖDEME ARTTI, HASTANE ÜZERİNDEKİ YÜK KALKTI

“◊ Eski sistemde: Tabipler, diş tabipleri, uzman tabipler, sağlık tesisinde görev yapan üniversite personeli ve tabip dışı sağlık personeli için merkezi yönetim bütçesinden sabit ek ödeme yapılıyordu. Yapılan ek ödeme tutarı hastanelerin döner sermaye bütçesinden mahsuplaşıyordu.

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◊ Yeni sistemde: Bu ek ödemenin miktarı arttırıldı. Üstelik artık bu miktar merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak, yani pratikte mahsuplaşma olmayacak. Bu da hastanenin üzerindeki mali yükü kaldıracak. Eski sistemde geliri düşük hastaneler sabit dışı ek ödeme zaten yapamıyordu. Bu olumsuz durum artık ortadan kalktı.

HERKES ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞINI ALACAK

◊ Eski sistemde: Adı performans ödemesiydi. Sabit ödemenin dışında kalan miktar, kişinin yaptığı puan, hastane ortalaması ve klinik puanın ortalamasına göre ödeniyordu.

◊ Yeni sistemde: Adı teşvik ödemesi oldu. Kim ne kadar çalışırsa o kadar alacak. Yeni sistemde, “Girişimsel işlem puanları” baz alınacak. Buna ek olarak Bakanlıkça belirlenen kurum hedef kat sayıları ve bireysel hedef kat sayıları ödemede etkili olacak. Her hastane bu ödemeyi tüm personeline unvan ve çalışmasına göre yapacak. Özetle herkes çalıştığının karşılığını alacak. Üstelik ödemeler tüm kurumlarda düzenli ve aynı zaman diliminde olacak.

ASİSTANLARA POZİTİF AYRIMCILIK

“◊ Eski sistemde: Asistanlar performans ödemesini yüzde 25 kendi kliniğinden, yüzde 75 hastane ortalamasından alıyordu. Yani asistan doktor kendi kliniğinde verdiği emeğin sadece bir kısmını alabiliyordu.

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◊ Yeni sistemde: Asistan Teşvik Ödemesi’nin yüzde 75’ini kendi çalıştığı klinikten alacak. Kliniklerinin ortalaması hastane ortalamasının üstüne çıktığında, asistan doktorların Teşvik Ödemesi’nde yüzde 50’ye kadar ek artış olacak. Yani asistan doktorların kliniğe katkısı bariz görünür olacak. Ayrıca ayda 8 nöbetten fazla nöbet tutulmayacak ve nöbet günlerinde 24 saatten fazla mesai yapılmayacak.

RAPOR SİSTEMİ DEĞİŞTİ

◊ Eski sistemde: Bütün hastalık raporları aktif çalışma gün sayısından kesiliyordu.

◊ Yeni sistemde: Yılda 7 günü geçmeyen hastalık raporları ve heyet raporları aktif çalışma gün sayısına dahil edildi.

MESAİ DIŞI ÇALIŞMALARA YENİ DÜZEN

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◊ Yeni gelen sistem sayesinde hastalarımız mesai dışı saatlerde poliklinik hizmetini birçok kurumdan alacak. Daha önce az sayıda kurumda bu sistem işletilebiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, uzman hekimler, asistan doktorlar ve hekim dışı sağlık personelleri emeklerinin karşılığını yapılan düzenlemelerle daha anlamlı bir şekilde alacaklar. Asistanlar da ilk kez bu sistemle mesai dışı çalışabilecekler ve karşılığını alabilecekler.”

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SÖZLEŞMELİ HEKİM KADROSU ARTIYOR

Merkezi yerlerin dışındaki birçok il ve ilçeye, daha önce sınırlı sayıda olan sözleşmeli hekim kadrosu getirilecek. Sözleşmeli doktorlar daha iyi özlük haklarına sahip olacaklar.

85 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI VE TIBBİ SEKRETER

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Olumlu gelişme, 85 bin sağlık çalışanı ve tıbbi sekreterin alınacak olmasıdır. Bu sayede her poliklinikte doktorlarımızın yanında, yardımcı olacak tıbbi sekreterler olacak. Bu vesileyle doktorlarımız hastalarına daha çok vakit ayırabilecek, konforlu bir muayene ortamı sunulmuş olacak.

TTB: PERFORMANSIN ADI TEŞVİK OLMUŞ

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise bir süre önce yaptığı açıklamada, düzenlemeleri yeterli bulmadıklarını belirtmişti. Bulut, taleplerini şöyle anlatmıştı: “Performansın adını teşvik yapmışlar, temel ek ödeme de taban ödeme. 2003’teki satın alma gücü kaybını karşılamıyor! Bunu karşılamak için yüzde 200 zam yapılması gerekir. Emekliliğe yansıyan tek ücret ödemesi ve tatminkâr bir ücret de şart. Bazı sorunlar var, örneğin üniversitelerde artış yok. Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmetlerini ilgilendiriyor. Devlet hastaneleriyle eğitim ve araştırma hastaneleri gibi... Ancak birinci basamak olan aile hekimlerinde ücret iyileştirmesi yok. YÖK’ün kendi ek ödeme yönetmeliğini çıkarması gerekir ki özel hastaneler de dahil olsun.”