Putin'in Batı'ya karşı yeni planı: Demiryolları! Avrupa'yı şimdiden solladı...

Haberin Devamı

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna savaşı 2 yılı geride bıraktı. Müzakere masası her iki taraf için de uzak bir seçenek olarak kalmaya devam ederken, uzmanlar ABD ve Avrupa ülkelerinin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların savaşı durduracak kadar pahalıya patlamadığını öne sürüyor. Üstelik son iddialara göre Rusya'nın yaptırımlara karşı yeni bir planı var...

Uluslararası ilişkilerde yaptırım kavramı savaşa girmek dışında ulusların alabileceği en sert önlemler arasında yer alıyor ve diplomasinin önemli bir aracını teşkil ediyor.

YENİ GÜNEY ROTASI: 1.7 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

ABD merkezli yayın organı Bloomberg 7 Mart tarihli haberinde Moskova'nın Rusya'yı Çin'e bağlayan iki önemli doğu demiryolu hattını iyileştirmek için milyarlarca dolar harcadığını yazmıştı.

New York Times gazetesi ise Moskova'nın şimdi de demiryolu ile Hindistan ve Basra Körfezi'ndeki ülkelere bağlanmaya hazırlandığını yazdı.

NYT'nin haberine göre, 1.7 milyar dolara mal olacak yeni Güney rotası, Rusya ile İran'daki limanları birbirine bağlayacak ayrıca Rusya'nın Hindistan'ın ticaret merkezi Mumbai'ye bağlanmasına yardımcı olacak.



Rusya, projeyi finanse etmek için İran'a 1,4 milyar dolar borç vermeyi kabul etti, demiryolu inşaatının bu yıl başlaması planlanıyor.



Haberin Devamı

Rusya'nın demiryolu taşımacılığına yönelmesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı'nın iki yıldır uyguladığı yaptırımların ardından geldi. Kısıtlamalar Rusya'nın geleneksel olarak en büyük pazarı olan Avrupa ile ticaretini vurdu, bu durum Moskova'nın Çin ve İran gibi alternatif pazarlara yönelmesine neden oldu.

RUS İTHALATININ SÜRMESİNE YARDIMCI OLACAK

Batı medyasında yer alan analizlerde yeni demiryolu bağlantılarının yaptırımların ortasında Rus ithalatının sürmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

George Washington Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü David Szakonyi, Business Insider'a verdiği demeçte "Güney ile ilişkileri geliştirmek Rusya'nın en büyük önceliklerinden biri" derken, yeni ticaret bağlantılarının Rusya'nın alternatif pazarlara petrol ve gaz satışına yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin insan gücü eksikliği nedeniyle üretemediği malları ithal etmesine de yardımcı olacağını vurguladı.



Haberin Devamı

Rusların Kırım ilhakından bu yana yaptırımlar konusunda yaratıcı çözümler bulduğuna dikkat çeken Szakonyi, Batı'nın Moskova'yı yenmek için onlar gibi düşünmesi gerektiğini ve her zaman bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

AVRUPA İLE OLAN TİCARETİ AŞTILAR

New York Times gazetesi de Rusya'nın yöneldiği yeni pazarlardaki son durumu okuyucuları ile paylaştı.

NYT'nin haberine göre, 2021'den bu yana Rusya ile Çin arasındaki ticaret yaklaşık yüzde 63 artarak 2023'te 240 milyar doların üzerine çıktı. Hindistan'la olan ticari ilişkiler de genişlemeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'dekinin dört katından fazla bir rakamla 65 milyar dolara ulaştı.

Haberin Devamı

Son tabloya göre, Rusya'nın her iki ülkeyle alışverişi, Avrupa Birliği ile savaş öncesi dönemin rakamlarını (2021 yılında 282 milyar dolar) aştı.