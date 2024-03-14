Korona aşıları kalp hastalıklarına sebep oluyor mu? Bilim insanları tartışmalı konuya noktayı koydu!

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan oradan da dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.

Dünya aşıların yardımı ile pandemiyi yendi ancak pandemiden geriye aşı tartışmaları kaldı.

Kovid aşılarının virüse bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riski doğurduğu iddiası özellikle sosyal medyada hala sıkça dile getirilen bir teori.

Bu iddiayı mercek altına alan bilim insanları tartışmalara son noktayı koydu.

İngiltere, İspanya ve Estonya'da 20 milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını analiz eden bilim insanları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu araştırmaya göre, Kovid aşıları virüse bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskini artırmıyor aksine azaltıyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları İngiltere, İspanya ve Estonya'da 20 milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını analiz etti ve aşıların hastalığın ciddi kardiyovasküler komplikasyonlarına karşı koruduğuna dair tutarlı kanıtlar buldu.

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Oxford-AstraZeneca, Pfizer ve Moderna'nın aşıları da dahil olmak üzere Kovid aşılarının, pandemide ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğu kanıtlandı

Covid-19’a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla adların söz ettiren BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, son dönemde kanser aşısı için yoğun mesai harcıyor...

Virüs enfeksiyonunun kalp yetmezliği ve diğer çeşitli ciddi kardiyovasküler sorunlar riskini önemli ölçüde artırdığı bilindiğinden, son çalışma, Kovid aşısının genel etkisini araştırmayı amaçladı.

Oxford Üniversitesi'nde farmako ve cihaz epidemiyolojisi profesörü olan ve aynı zamanda araştırmanın kıdemli yazarı olan Daniel Prieto-Alhambra, 'Bu çok kapsamlı çalışmada gösterdiğimiz şey, aşılanan kişilerin Kovid sonrası bu komplikasyonlara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğudur' dedi.

Heart dergisinde yazan araştırmacılar, Oxford-AstraZeneca ve Janssen tarafından üretilen adenovirüs bazlı Kovid aşıları ile Pfizer ve Moderna'nın mRNA bazlı aşılarının ilk dönemde Kovid'e bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılarına karşı en koruyucu olduğuna dikkat çekti.

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Araştırmacılar, aşıların koruyucu etkilerinin uzun vadede azalmasına rağmen, Kovid aşısı olanların Kovid'e bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskinin bir yıla kadar aşılanmamış kişilere göre daha düşük kaldığını sonucuna ulaştı.

Kovid aşıları sonrası en sık görülen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrısı, ateş olarak sıralanıyor.

Enfeksiyondan üç ila altı ay sonra, aşılanmış kişilerde kalp yetmezliği riski, aşılanmamış kişilere göre %39 daha düşük olarak belirlendi.

'Genel olarak verilen mesaj, eğer aşı olursanız, Kovid sonrası kardiyovasküler ve tromboembolik komplikasyonlara yakalanma riskinizin oldukça dramatik bir şekilde azaldığıdır' diyen Prieto-Alhambra, sözlerine şöyle devam etti;

'Özellikle yüksek risk altında olan veya kardiyovasküler komplikasyon veya kan pıhtılaşmasından korkan kişiler için bu çok güven verici.'