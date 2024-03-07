Bilim dünyası da şaşkın... Tam 217 doz Covid aşısı oldu! ‘Yan etkiye dair hiçbir kanıt bulamadık’

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Almanya, Magdeburg'da yaşayan 62 yaşında bir adamın 29 ay içerisinde kendi isteğiyle 217 doz Covid aşısı olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç hiper-aşılama vakasının raporu The Lancet Infectious Disease dergisinde yayınlandı. Rapora göre, adamın sadece 9 ay içerisinde en az 130 doz aşı olduğu ispatlandı.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, isimsiz deneğin sağlık durumunun iyi göründüğünü ve herhangi bir olumsuz yan etki yaşamadığını söyledi. Üniversitenin mikrobiyoloji bölümünden Dr. Kilian Schober, "Vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temasa geçtik ve onu Erlangen'de çeşitli testlere tabi tutmaya davet ettik. Bunu yapmakla çok ilgilendi" dedi.

PANDEMİ BOYUNCA HİÇ COVID GEÇİRMEMİŞ

62 yaşındaki adam araştırma için gönüllü olarak tıbbi bilgi, kan ve tükürük örneği vermeyi kabul etti.

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Dr. Schober, bağışıklık sisteminin bu kadar çok aşıyla aşırı uyarılmasının, bazı bağışıklık hücrelerini yıpratarak vücudun hastalıklarla başarılı bir şekilde mücadele etme yeteneğini engelleyebileceğinden endişeliydi. Ancak araştırmacılar hiçbir yan etkiye dair kanıt bulamadı.

Dahası, SARS-CoV-2 antijen testleri, PCR'lar ve nükleokapsid serolojisi tekrar tekrar negatif çıktı. Bu da adamın pandemi süresince ve sonrasında SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirdiğine dair hiçbir belirtinin olmadığı anlamına geliyor.

217 dozun büyük kısmının mRNA aşılarından (BioNTech veya Moderna) oluştuğu hiper-aşılama vakasında, normal aşılanmalara kıyasla daha fazla antikor ve T hücre bağışıklığı gözlemlendi. Rapora göre, adamın vücudundaki antikorlar Omikron varyantını normal 3 doz aşılanmışlara kıyasla 11,5 kat daha fazla nötralize ediyor.

SALGIN HASTALIKLAR SAVAŞLARDAN DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Biz de 217 doz ile bilim dünyasını şaşkına uğratan hiper-aşılama vakasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşcı ile konuştuk.

Önerilen dozların üzerinde aşı yapılmasının koruyuculuk anlamında gerekli olmadığının altını çizen Savaşçı, “Aşırı aşılamanın hem yan etkileri olabilir hem de maliyet anlamında sağlık sistemine zararı söz konusu” dedi.

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Prof. Dr. Ümit Savaşcı, “Aşılar gerekli durumlarda, gerekli dozlarda, risk altındaki kişilere uygulandığı zaman sadece bireyleri değil halk sağlığını da koruyor. Salgın hastalıklar, savaşlardan bile daha fazla insanın ölümüne neden oluyor” ifadelerine yer verdi.

13 ÜLKEDE 99 MİLYON KİŞİ ÜZERİNDE ANALİZLER YAPILDI

mRNA aşılarıyla ilgili yapılan son araştırmalarının sonuçlarını paylaşan Savaşçı şu detayları verdi:

-- En son 13 ülkede 99 milyon kişi üzerinde yapılan analizlere göre, mRNA aşılarının yan etkileri arasında miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) başta olmak üzere herhangi bir hastalık riskini artırması bulunmuyor.

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-- Pandemide, aşılanma süreçlerinde ve sonrasında birçok hastalığın sebebi olarak aşılar gösterildi, gösterilmeye de devam ediyor. Aşılarla ilgili bir ön yargı zaten bazı insanlarda vardı, günümüzde de devam ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, benim görev aldığım hastanede günde yaklaşık 5 bin kişiye Covid aşısı yapılıyordu. Aşılama sırasında da sonrasında da lokal alerjik yan etkiler dışında endişe yaratacak hiçbir yan etkiye rastlamadık.

-- 217 doz Covid aşısı yaptıran 62 yaşındaki adamda da hiçbir yan etkiye rastlanmamış olmasını, aşıların hastalıklara sebep olmadığı konusunda oldukça anlamlı bir veri olarak değerlendiriyorum.