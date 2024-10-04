Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 28°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Az bulutlu
KARS 1°C, 18°C
Az bulutlu
MALATYA 11°C, 26°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık