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Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 22:00

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Geride bıraktığımız hafta yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, hava sıcaklıkları yeniden artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü sıcaklıkların ülke genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu

Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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İZMİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C
Az bulutlu

KARS 1°C, 18°C
Az bulutlu

MALATYA 11°C, 26°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu

Hafta sonu hava durumu tahminleri il il | Yarın (5 Ekim) hava nasıl olacak Hafta sonu yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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