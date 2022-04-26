Putin'e mesaj mı? İsveç ve Finlandiya NATO'ya beraber başvuracak

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası sonrası özellikle Avrupa'da 'güvenlik manzarası' tamamen değişti. Rus işgali şimdiye kadar askeri konularda sessizliğini koruyan Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti.

Moskova üyelik konusunda tehditler yağdırırken NATO üyeliğine verilen halk desteği neredeyse ikiye katlanarak İsveç'te yaklaşık yüzde 50 ve Finlandiya'da ise yüzde 60'a ulaştı.

AYNI GÜN BAŞVURACAKLAR

Bugün İskandinav basınında çıkan haberlere göre, İsveç ve Finlandiya NATO ittifakına üyelik başvurularını eş zamanlı olarak önümüzdeki ayın ortalarında göndermeyi planlıyor.

BAŞVURU İÇİN KONUŞULAN TARİH 16 MAYIS

Finlandiya'nın en büyük gazetesi Iltalehti, Stockholm'ün iki ülkenin NATO'ya aynı gün başvuru yapmasını önerdiğini Helsinki'nin de bu öneriyi kabul ettiğini yazdı.

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İsveç gazetesi Expressen de haberi doğrularken eş zamanlı başvuruların Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Stockholm'e yapacağı resmi ziyaretle aynı zamana denk gelen 16 Mayıs haftasında yapılabileceğini iddia etti.



İsveç başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

İKİ BAŞBAKAN DA YEŞİL IŞIK YAKTI

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 13 Nisan'da Stockholm'de bir araya gelerek hem Avrupa'daki güvenlik endişelerini hem de NATO kararını masaya yatırmıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra sahip olmasına ve kararın Moskova'yı şimdiden çilede çıkarmış olmasına rağmen üyelik kararının aylar değil haftalar içerisinde verileceğini söyledi.

İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson ise Ukrayna savaşı sonrası her şeyin değiştiğini belirterek ülkesinin 'Rusya'dan gelecek her türlü tehdide hazırlıklı olması' gerektiğini söyledi.

RUSYA DEFALARCA KEZ UYARDI

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

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Rusya her iki ülkeyi de NATO üyeliği konusunda defalarca kez uyardı. Kremlin'den yapılan son açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın nükleer silah konuşlandırmak da dahil olmak üzere savunmasını güçlendirerek bölgede dengeyi yeniden kuracağı belirtildi.

PUTİN'E MESAJ MI?

İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'dan peş peşe gelen tehditler sonrası NATO üyeliğine birlikte başvurma kararı Putin'e gönderilen bir mesaj olarak algılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya ve İsveç’in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini belirtirken Washington'ın da NATO ittifakının 32 üyeye ulaşmasını sağlayacak hareketi desteklediğine inanılıyor.