Kim Jong-un gövde gösterisi yaptı! Dünyayı endişelendiren mesaj

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Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki resmi haber kurumu Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin 90. kuruluş yıldönümünün dün düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandığını duyurdu.



GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR



KCNA tarafından yayınlanan haberde, törende Pyongyang'ın sahip olduğu en büyük kıtalararası balistik füze olan Hwasong-17'nin de sergilendiği belirtilirken, lider Kim Jong-un'un da kutlamalara bizzat katıldığı vurgulandı.



Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflara göre törende hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.



Törende Hwasong-17 füzeleri de sergilendi.

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diyen Kim Jong-un'un,sözlerine yer verildi.

Haberde ayrıca Kim'in, "Kuzey Kore'nin nükleer gücünün temel görevinin savaşı caydırmak olduğunu, ancak diğer ülkelerin istenmeyen koşullar dayatması halinde tek kullanım amacının bu olmayabileceğini" söylediği belirtildi.



Kim Jong-un törene eşi ile katıldı

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor.

Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu.



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Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un 15 Nisan'daki 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı.Pyongyang'ın beklendiği gibi bir nükleer deneme ya da kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirmemesi sürpriz olarak karşılanırken, muhtemel adımın silahlı kuvvetlerin kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan'da atılabileceği beklentisi hakim olmuştu.

Kuzey Kore Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze fırlatma tesislerini vurma kapasitesi olduğunu söylemesi Pyongyang'ın tepkisine neden olmuş ve bölgedeki gerilimi tırmandırmıştı.



Kuzey Kore, 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından uzun menzilli balistik füzeler ve nükleer denemeleri için moratoryum ilan etmişti.

Ancak 2020'de Kim Jong-un, bu taahhütlerinin artık kendilerini bağlamadığını açıklamıştı.

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Biden yönetimi daha önce Kuzey Kore'yle önkoşulsuz görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti. Ancak Washington'dan bu konuda bir adım gelmedi. Kuzey Kore görüşmelere devam edilebilmesi için yaptırımlara son verilmesini şart koşuyor.